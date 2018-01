Suntem sau nu intr-o bula imobiliara? Guda, seful analistilor financiar-bancari: Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%.Bucsa, UniCredit: Piata imobiliara romaneasca e departe de bula

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Cat de aproape suntem de o bula imobiliara?

"Imobiliarele sunt supra-evaluate cu 20-25%. Daca faci un calcul mediu cu chiria care poate fi incasata pe 10 ani pe metru patrat, la un grad de ocupare de 90% al activului si reinvestirea chiriei la un randament armonizat real de 3% intr-o clasa de active cu risc sub medie cum ar fi obligatiuni, am ajunge la un pret pe metrul patrat de maxim 1050 de euro/metrul patrat. Astazi e de 1250 de euro/m.p., iar pentru imobile nisate intr-o zona foarte buna, pretul ajunge chiar si la 2000 de euro pe metrul patrat, desi fundamentele ar indica un maxim de 1500 de euro/m.p.", a spus marti Iancu Guda, presedintele Asociatiei Analistilor Financiari Bancari si CEO Coface, la o conferinta organizata de Bursa de Valori.In opinia lui Guda, programul "Prima Casa" ar trebui oprit in mod gradual. "Anul trecut acest program a reprezentat 80% din creditele imobiliare acordate pentru achizitia de locuinte noi si a distorsionat semnificatv piata, fiind contractat de o patura a societatii care nu are nevoie de un asemenea program. Asta a facut ca printr-o falsa alimentare a cererii, pretul pentru apartamentele noi sa fie usor supra-apreciat si sa fie speculat de patura cu un venit peste medie. Programul ar trebui orientat catre patura cu venituri reduse. Pretul ar trebui determinat de o cerere si o oferta reala", considera Guda.In piata, parerile sunt impartite. Economistul sef al Unicredit pentru tarile Europei Centrale si de Est, romanul Dan Bucsa, crede ca suntem departe de o bula imobiliara. "Piata imobiliara romaneasca e departe de bula, preturile crescand la noi mai lent decat in tarile din jur. Contrastul cu Cehia si Ungaria de pilda e foarte puternic. La ei, cresterea vine dintr-un transfer de avere financiara. Ei isi scot banii din banci si cumpara locuinte, insa in Romania averea financiara e la jumatate ca procent din PIB si asta ne face cea mai saraca tara din regiune, mai jos chiar decat bulgarii", a explicat Bucsa.Un alt semn ca nu avem presiuni mari pe piata imobiliara este raportul intre preturile apartamentelor din Capitala si cele din restul tarii. Doar in Romania si Cehia acest raport e in scadere, spune Bucsa.Relevanta este situatia creditarii, adauga Bucsa, datele aratand ca incetinirea data de Prima Casa se vede imediat in creditarea noua pentru locuinte. "Pana si creditul de consum, daca il ajustam cu salariul, nu e pe o tendinta de crestere", considera economistul roman.