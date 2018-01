Statistica a calculat veniturile medii lunare din toamna trecuta ale unei familii: 3.426 de lei, mai mari cu peste 15% fata de toamna anterioara. In acelasi timp, cheltuielile au fost de aproape 2.900 de lei

Veniturile totale medii lunare au reprezentat in toamna anului trecut (trimestrul III 2017), in termeni nominali, 3.426 lei pe familie si 1308 lei pe persoana, arata datele transmise miercuri de Institutul National de Statistica. Cresterea veniturilor in ritm anual depaseste 15%, potrivit datelor consultate de HotNews.ro in vaza de date online a autoritatii de statistica. Cheltuielile totale ale romanilor, au fost, in aceeasi perioada, de 2.885 lei lunar pe familie (1101 lei pe persoana).Principalele destinatii ale cheltuielilor efectuate de gospodarii sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii si transferurile catre administratia publica si privata si catre bugetele asigurarilor sociale, sub forma impozitelor, contributiilor, cotizatiilor, precum si acoperirea unor nevoi legate de productia gospodariei (hrana animalelor si pasarilor, plata muncii pentru productia gospodariei, produse pentru insamantat, servicii veterinare etc.).Cheltuielile pentru investitii, destinate pentru cumpararea sau constructia de locuinte, cumpararea de terenuri si echipament necesar productiei gospodariei, cumpararea de actiuni etc. detin o pondere mica in cheltuielile totale ale gospodariilor populatiei (doar 0,7%).Produsele alimentare si bauturile nealcoolice au detinut 33,1% din consumul gospodariilor.Potrivit calculelor INS, iata o lista mai detaliata a modului in care ni se duc banii:Produse agroalimentare si bauturi nealcoolice - 681.22 leiBauturi alcoolice, tutun - 169.16 leiImbracaminte si incaltaminte - 145.79 leiLocuinta, apa, electricitate, gaze si alti combustibili - 333.67 leiMobilier, dotarea si intretinerea locuintei - 126.49 leiSanatate - 102.37 leiTransport - 140.11 leiComunicatii - 102.23 leiRecreere si cultura- 122.63 leiEducatie - 2.41 leiHoteluri, cafenele si restaurante - 31.07 leiDiverse produse si servicii - 103.51 leiCheltuieli totale de consum - 2060.66 lei