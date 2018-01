Programul "Prima casa" continua si in 2018, cu un plafon alocat al garantiilor in valoare totala de 2 miliarde de lei

Decizia de reducere a marjei maxime de dobanda de la 2,50% la 2% a fost luata pentru corelarea prevederilor privind costul total al finantarilor garantate pentru achizitia de locuinte cu cea pentru constructia de locuinte, urmarindu-se evitarea oricarei discriminare in acest sens, arata Guvernul printr-un comunicat de presa.In termen de 7 zile de la intrarea in vigoare a actului normativ aprobat de Guvern, finantatorii au obligatia sa transmita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) si Ministerul Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le aplica finantarilor garantate pentru constructia de locuinte. In plus, programul se flexibilizeaza prin reglementarea unei alte periodicitati de stabilire a nivelului comisionului de gestiune/comisionului unic de analiza datorata FNGCIMM pentru derularea activitatii in calitate de mandatar al statului, care va fi aprobat anual prin ordin al ministrului Finantelor Publice, anterior aceasta operatiune realizandu-se semestrial, se mai arata in comunicat.In ceea ce priveste realocarea catre finantatori a rezervei ramase nealocate din plafonul anual, Guvernul a decis ca aceasta sa se faca in functie de ponderea garantiilor acordate de la inceputul anului de referinta de catre fiecare finantator participant in program, actul normativ aprobat astazi introducand o clarificare suplimentara in acest sens.O alta schimbare este eliminarea utilizarii valorii de reintregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garantii, Guvernul luand aceasta decizie pentru a nu pune la dispozitia finantatorilor participanti in program si a altor limite suplimentare fata de plafonul de 2 miliarde lei alocat programului "Prima casa" pentru 2018.Actul normativ aprobat miercuri de Guvern include, de asemenea, o serie de masuri pentru simplificarea si evitarea birocratizarii excesive a procedurilor aplicate in cazul respingerii cererilor de plata. In astfel de situatii, sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor si a interdictiilor de instrainare si grevare prevazute de lege este preluata de FNGCIMM, anterior intrand in atributiile Ministerului Finantelor Publice. Odata cu preluarea acestor operatiuni la nivelul FNGCIMM, timpul de asteptare al finantatorilor/beneficiarilor pentru obtinerea acordurilor de radiere va fi astfel scurtat cu cel putin zece zile - avand in vedere ca tot in cadrul FNGCIMM sunt procesate cererile finantatorilor si se pregateste documentatia pentru acordurile de radiere - si va permite informatizarea procesului in conditii optime. In situatia respingerii cererilor de plata, FNGCIMM va fi mandatat sa-si exprime acordul in numele si in contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice, in vederea radierii ipotecii legale si a interdictiilor inscrise in cartea funciara a locuintei achizitionate/construite in cadrul programului "Prima casa".Alte modificari aprobate astazi de Guvern reglementeaza o serie de aspecte de ordin practic aplicabile situatiilor in care a fost finalizata executarea silita imobiliara a locuintei achizitionate sau construite prin programul ¬Prima casa¬, de catre organele specializate ale ANAF.Obiectivele si liniile directoare pentru programul "Prima casa", precum si nivelul plafonului de garantare pentru perioada 2017-2021 au fost stabilite printr-un Memorandum aprobat de Guvern la 29 noiembrie 2016.De la lansarea programului "Prima casa", in 2009, pana la sfarsitul lunii noiembrie 2017, au fost acordate 238.305 garantii si promisiuni de garantare, in valoare totala de 20,78 mld. lei.In 2017, pana la sfarsitul lunii noiembrie, au fost acordate 23.437 garantii, in valoare totala de 2,048 mld. lei, precum si 8.910 promisiuni de garantare, in valoare totala de 1,002 mld. lei.Alocarea plafonului total al al garantiilor care pot fi emise in anul 2018 in cadrul programului se face la solicitarea finantatorilor participanti de catre FNGCIMM, cu acordul MFP, conform Procedurii si criteriilor de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3097/2017, publicat in Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017, plafonul astfel stabilit se ajusteaza cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obtinute de finantatori in urma evaluarii anuale a modului de utilizare a plafoanelor de garantare.