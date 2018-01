Gelu Diaconu, fostul sef al Fiscului: Solicit ANAF sa comunice public datele si algoritmul stabilirii numarului de cca 200.000 declaratii fiscale pe categorii de venituri/contribuabili. Si atunci vom putea constata cu totii dimensiunea dezastrului

"Aflu dintr-un comunicat ANAF ca, ajutat de jurnalisti, incerc sa "destabilizez" institutia prin postarile mele. Asa ca, astazi, am sa incerc sa "destabilizez" putin aberatiile din comunicatul emis aseara. Asadar, dupa ce timp de aproape doi ani de zile o mana de incompetenti aflati temporar la conducerea MFP si o alta mana de slugi aflate la conducerea ANAF ascund in mod “intentionat si repetat” cifrele colectarii, ieri au venit cu o noua dezinformare, ca replica la postarea mea privind dezastrul de ghisee ce va fi cauzat de OUG 79/2017 atat pentru contribuabili cat si pentru angajatii ANAF, in aceasta luna", scrie pe pagina sa de Facebook, fostul sef al ANAF, Gelu Stefan Diaconu.



Potrivit acestuia, ANAF va transmite, cu cinismul de rigoare, ca “numai” vreo 200.000 de contribuabili, dupa savanta lor “evaluare” se vor deplasa la sediile ANAF sau la ghiseele Postei Romane, unde vor depune declaratia 600 cu mandate postale si confirmare de primire.

Apoi, pentru a ne “demonstra” capacitatea administrativa se compara merele cu perele, adica cum s-au “prelucrat” anul trecut cca 500.000 de declaratii fiscale “200” ca si cum declaratiile generate de OUG 79 nu ar fi in plus fata de cele de anul trecut. Si ca o speranta majora ni se indica faptul ca pentru depunerea declaratiei 600 Spatiul Privat Virtual-ul va functiona in viitor!!! Evident, astazi nu functioneaza pentru depunerea declaratiei 600!!!

Pe scurt, spun autorii comunicatului ANAF, nu vor fi 1,5 mil de contribuabili plimbati pe la ANAF sau pe la Posta Romana ci doar cateva sute de mii!!!

Am senzatia ca oamenii acestia sunt complet desprinsi de realitate si ca nici macar nu stau de vorba cu proprii angajati pentru a afla situatia reala de la nivelul unitatilor de administrare fiscala. Ca sunt indiferenti la reactiile virulente ale mediului de afaceri si ale persoanelor fizice deveniti cobai ai experimentului inept al “revolutiei fiscale”, am constatat-o cu totii. Sa le acordam circumstante atenuante: poate sunt doar slugile politrucilor Cartelului.

“Evaluarea” ANAF este complet eronata! Peste 100.000 sunt doar persoanele fizice beneficiari de dividente incasate in 2017 (sau cei cu tranzactii mobiliare) cu venituri peste plafonul insumat al celor 12 salarii minime si care in anii anteriori nu datorau contributii!!! Apoi numarul platitorilor de CASS va fi mult mai mare (dintre cei cca.1,6 milioane contribuabili potentiali) decat cei obligati la plata CAS-ului, la care comunicatul se refera cu predilectie! Mai mult decat atat: de unde stie ANAF cate persoane fizice au realizat venituri anul trecut peste plafonul de 22.800 lei cand declaratiile fiscale cu veniturile realizate in 2017 urmau a fi depuse in luna mai a.c.?

Despre cele minim 300.000 de decizii emise in decembrie pentru CASS-ul afferent anului 2012 (multe cu sume neclare) si pentru care contribuabilii vor veni tot in ianuarie la ghiseele ANAF nu ni se spune numic.

In esenta, comunicatul ANAF este un doar un tertip ieftin menit sa ascunda haosul creat de OUG 79 la nivelul unitatilor de administrare fiscala.

De altfel, cifrele pe care vi le-am prezentat eu sunt din surse publice puse la dispozitie recent tot de ANAF. Minciuna are intotdeauna picioare scurte!

Pentru a elimina orice indoiala asupra bunei credinte a autorilor comunicatului, solicit ANAF sa comunice public datele si algoritmul stabilirii numarului de cca 200.000 declaratii fiscale pe categorii de venituri/contribuabili. Si atunci vom putea constata cu totii dimensiunea dezastrului.

Voi continua sa prezint realitatile din sistemul fiscal-bugetar cu si mai multa asiduitate, in mod “intentionat si repetat”, pentru corecta informare a opiniei publice.

Dvs credeti ca mai pot eu destabiliza cu ceva activitatea MFP/ANAF concurand cu crasa incompetenta a sefilor acestor institutii", mai adauga Gelu Diaconu