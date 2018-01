Fitch: Preluarea Bancpost nu afecteaza ratingul Bancii Transilvania

Recentul anunt al Bancii Transilvania (BT) privind intentia de a achizitiona un creditor mai mic de pe piata interna, Bancpost, este in prezent neutru pentru ratingurile BT, se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara Fitch Ratings, citat de Agerpres. Recent, Fitch a confirmat ratingul pe termen lung al Bancii Transilvania la ''BB'', perspectiva atribuita fiind stabila, si ratingul de viabilitate la ''bb''.In 24 noiembrie, BT si Eurobank au anuntat ca au ajuns la un acord privind achizitionarea de catre BT a actiunilor detinute de Eurobank in Bancpost si doua subsidiare mai mici (ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN). Conditiile financiare ale tranzactiei nu au fost date publicitatii. In functie de obtinerea aprobarilor autoritatilor de reglementare, tranzactia ar urma sa fie finalizata in trimestrul doi din 2018.Fitch apreciaza ca achizitionarea entitatilor de catre BT nu va afecta semnificativ profilul de creditare al Bancii Transilvania si situatia sa financiara si, prin urmare, nu va avea un impact imediat asupra ratingurilor bancii. In acelasi timp, vedem achizitia ca fiind solida din punct de vedere strategic si pozitiva pentru dezvoltarea bancii, sprijinind pozitia solida a BT pe piata din Romania, se arata in comunicat.Agentia nu previzioneaza o retrogradare a ratingului Bancii Transilvania in urma achizitiei, in timp ce o revizuire in crestere ar putea decurge din reducerea in continuare a activelor cu probleme, din pastrarea unui nivel solid de solvabilitate si profitabilitate si tinerea sub control a riscurilor intr-o perioada de crestere agresiva.Fitch va evalua suplimentar impactul tranzactiei asupra profilului de creditare al Bancii Transilvania, dupa ce vor fi disponibile mai multe informatii.Cu peste 13% cota de piata si active totale de 54,9 miliarde lei (11,9 miliarde euro), Banca Transilvania este a doua banca din Romania. BT are peste 7.000 de angajati, 2,2 milioane de clienti, fiind lider de piata in domeniul cardurilor, si aproximativ 500 de sedii.Bancpost este pe locul 9 in topul bancilor din Romania, cu aproape 3% din piata si active de 11,6 miliarde lei (2,5 miliarde euro). Echipa sa cuprinde peste 2.000 de angajati, iar reteaua, aproximativ 150 de sedii. Peste un milion de clienti lucreaza cu Bancpost.