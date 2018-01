Cristian Rapcencu: Cateva lamuriri despre noul Formular 600. Exemple si mod de calcul

Marea provocare pentru persoanele fizice este probabil NOUL Formular 600 care trebuie sau nu depus pana la 31 Ianuarie 2018 la organul fiscal, in functie de veniturile obtinute in 2017. NOUL formular nu cuprinde doar aspecte referitoare la CAS, ci si la CASS. Putem fi in situatia de a depune F600 doar pentru partea de CASS si nu si pentru CAS, pentru ambele, doar pentru CAS Optional si fara CASS, etc. Sunt multe cazurile in care ne putem regasi.Pe scurt doar, mai multe exemple si detalii urmand a prezenta in cadrul cursurilor sustinute in aceasta luna in tara, conform programului afisat in poza de coperta de pe pagina proprie:In 2017, o persoana a obtinut venituri dintr-un PFA de 15.000 lei functionand tot anul si venituri din dividende de 70.000 lei.1. In acest caz, persoana va depune F600 in Ianuarie doar pentru partea de CASS (pagina 3 din Formular) si va datora pentru intreg anul 2018 suma de 2.280 lei, in 4 transe trimestriale. Avand din activitati independente sub plafonul de 22.800 lei (1.900 x 12 luni), NU este obligat sa plateasca CAS in anul 2018. Daca doreste, Optional poate bifa si partea de CAS si va datora 25% din baza lunara aleasa, care nu poate fi mai mica decat salariul minim.2. Daca PFA-ul ar fi fost infiintat sa spunem in luna octombrie 2017, atunci persoana ar fi trebuit sa bifeze in F600 obligatoriu si partea de CAS pentru ca ar fi depasit ca baza lunara (15.000 lei / 3 luni) nivelul salariului minim (1.900 lei). Astfel, ar fi datorat si CAS si CASS.3. Daca ar fi obtinut pe tot parcursul anului 2017 din PFA suma de 15.000 lei si dividende de 6.000 lei, atunci NU ar fi fost obligat sa depuna F600 deloc, pentru ca veniturile cumulate ar fi fost de 21.000 lei, sub plafonul minim de 22.800 lei.4. In anul 2017, persoana ar fi obtinut din PFA un venit net de 30.000 lei, chirii 12.000 lei si dividende 20.000 lei. In acest caz, obligatoriu va depune F600 in Ianuarie pentru ca daca luam numai veniturile din PFA si tot a depasit plafonul minim de 22.800 lei. Deci, chiar daca nu ar di avut venituri din chirii sau dividende, tot ar fi avut aceasta obligatie.Pe intreg anul 2018 la CASS va plati suma fixa de 2.280 lei, iar ca CAS va plati 25% din baza aleasa, care nu poate fi mai mica decat salariul minim x 12 luni, adica suma minima platita ca CAS va fi de 5.700 lei (22.800 lei x 25%).Acestea sunt doar pe scurt cateva situatii posibile cu care ne putem intalni, in practica ele putand fi mult mai complexe.Asadar, atentie la sfaturile pe care le dati clientilor dvs in aceasta perioada.este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ , membru CCF. Cristian are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.