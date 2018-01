​Consumatorii de oua, unt si cei care utilizeaza frecvent transportul aerian au resimtit cel mai puternic scumpirile din anul trecut. Inflatia medie a fost de 3.3%

Consumatorii de oua, unt, fructe, sau cei care utilizeaza frecvent transportul aerian au resimtit cel mai mult cresterea preturilor din aul trecut, potrivit datelor publicate vineri de catre Institutul National de Statistica. Ouale s-au scumpit cu peste 43%, transportul aerian cu aproape 24%, iar untul cu 22%. La capatul celalalt avem ieftiniri la cartofi, biletele de tren si servicii postale. E drept, potrivit celui mai recent raport privind inflatia, document provenit de la Banca Nationala, in primul trimestru al acestui an, cresterea preturilor ar putea trece de 4%, urmand ca pe parcursul intregului an, inflatia sa se consolideze la valori mai mici.BNR tinteste pentru 2018 o inflatie de 2.5% (+/- 1 p.p.), in noiembrie inflatia fiind de 3.23%