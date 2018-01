INS: Salariul mediu net din noiembrie 2017 a fost de 2464 lei

cu 14,0% in fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, respectiv cu 10,2% in tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor;

intre 7,0% si 10,0% in fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea produselor din tutun, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), cercetare-dezvoltare, extractia carbunelui superior si inferior, fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a., fabricarea altor mijloace de transport;

intre 5,0% si 6,0% in fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, fabricarea hartiei si a produselor din hartie, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, alte activitati extractive, fabricarea substantelor si a produselor chimice.



cu 3,6% in industria metalurgica;

intre 1,0% si 2,5% activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura).



In luna noiembrie 2017, salariul mediu brut a fost de 3430 lei, cu 3,1% mai mare decat in luna octombrie 2017, potrivit datelor remise vineri de Institutul National de Statistica. Salariul mediu net a fost de 2464 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 72 lei (+3,0%), cele mai mari salarii ramanand cele din IT&C (6157 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1409 lei).In luna noiembrie 2017, in majoritatea activitatilor din sectorul economic , nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare fata de luna octombrie 2017. Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au datorat acordarii de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, anuale, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou), dar si realizarilor de productii ori incasarilor mai mari (functie de contracte). De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net au fost cauzate de disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mici din unele activitati economice.Cele mai cresteri ala salariilor nete s-au inregistrat dupa cum urmeaza:Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza:In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in invatamant (+3,0%) ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice, in administratia publica (+2,7%), respectiv in sanatate si asistenta sociala (+0,6%).