INS a reconfirmat cresterea economica de 8,8% a Romaniei in trimestrul al treilea al anului trecut

Institutul National de Statistica (INS) a reconfirmat, vineri, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al anului trecut, fata de aceeasi perioada a anului anterior, potrivit News.ro. Datele publicate in noiembrie 2017 au aratat o accelerare a cresterii economice in al treilea trimestru din 2017, cand produsul intern brut (PIB) al Romaniei a crescut cu 8,8% fata de aceeasi perioada din 2016, pe serie bruta."Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 236.740 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 8,8% fata de trimestrul III 2016", se arata in comunicatul pulicat vineri.In date ajustate sezonier, PIB-ul Romaniei a urcat cu 8,6% in al treilea trimestru fata de aceeasi perioada din 2016, date reconfirmate de INS."Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul III 2017 a fost de 216.885,8 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 2,6% fata de trimestrul II 2017 si cu 8,6% fata de trimestrul III 2016¬, se arata in comunicat.Trimestrul III din 2017 a fost al noualea trimestru la rand de crestere economica, arata seriile INS.In primele noua luni ale acestui an, PIB-ul a crescut cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe serie ajustata sezonier."Produsul intern brut estimat pentru perioada 1.I-30.IX 2017 a fost de 598461,4 milioane lei preturi curente, in crestere - in termeni reali - cu 7% fata de perioada 1.I-30.IX 2016", se arata in comunicat.Volumul valorii adaugate brute s-a majorat cu 0,1 puncte procentuale, modificari mai importante fiind inregistrate in constructii (+0,2 puncte procentuale), de la 99% la 99,2% si informatii si comunicatii (+0,3 puncte procentuale), de la 106,8% la 107,1%.Volumul si contributia impozitelor nete pe produs la cresterea PIB s-au redus cu 0,8, respectiv cu 0,2 puncte procentuale, potrivit INS.In 2016, economia romaneasca a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008. In 2015, economia romaneasca a avansat cu 3,9%.