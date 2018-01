Leul incheie o saptamana buna in ringul valutar, dar isi mentine apetitul pentru depreciere

“Imposibila trinitate” face ca in conditiile intrarilor si iesirilor libere de capital, dobanzile si cursul de schimb sa reprezinte supapa de siguranta a celuilalt. Cursul tinut strans vine la pachet cu dobanzi volatile si viceversa.

Fata de moneda europeana, leul s-a intors vineri la nivelul de 4.63, cat fusese si la inceputul acestei saptamani, castigand insa teren in fata dolarului american si indirect, in fata francului elvetian. Fata de dolar, cotatia de vineri calculata de BNR pentru leu a fost de 3.82 lei/usd (fata de 3.85, cat fusese luni), iar fata de francul elvetian leul a castigat un ban, ajungand la 3.94/chf. Tendintele sunt insa de depreciere a leului, multi analisti si dealeri valutari estimand pentru perioada urmatoare un curs de 4.67 lei/euro."Leul a inceput ceva mai bine anul in fata monedei euro, insa nu a reusit sa se duca sub suportul 4.62 – nivel care alaturi de 4.6 ne asteptam sa faca diferenta in ce priveste evolutia cursului de schimb in perioada urmatoare. Astfel, cata vreme suporturile acestea tin, tendinta de ansamblu ramane in defavoarea monedei nationale", se arata intr-un raport de analiza publicat de Banca Transilvania.Moneda nationala este influentata si de recentele declaratii ale Guvernatorului Isarescu.Dealtfel, marti, la nici o zi de la o declaratie oarecum neobisnuita a numarului 1 din BNR, euro a trecut de nivelul de 4.65 lei. Reamintim ca Isarescu a sustinut luni un briefing de presa in care admitea ca Banca Centrala permite o rata de fluctuatie de 5-6%, marja in care cursul sa se poata misca in sus si in jos. A doua zi, euro a "respectat" marja de fluctuatie, media tranzactiilor calculata de Banca Centrala fiind de 4.65 lei/euro, fata de 4.63 lei/euro in sedinta precedenta de tranzactionare.E drept, BNR nu poate sustine simultan si nivelul dobanzilor si cursul si rezervele valutare."In ultimii ani, cursul s-a plimbat in jur de 5%, adica de la 4,40 la 4,65 lei. E greu de spus ca am avut mari deprecieri in patru ani. Daca am lua ca baza de calcul 4,5 lei, cat a fost anul trecut, atunci miscarea este sub 3%. Asta inseamna sa ai un curs flexibil. Noi nu avem curs batut in cuie"Tintim inflatia in conditiile in care cursul are un rol major in asigurarea anumitor echilibre si efectuarea anumitor corectii. Miscarile de curs pot ajuta sa se faca corectii in timp si ne pot arata care este nivelul, pentru a evita corectii de amploare.Ce v-ar conveni mai mult? O miscare de curs de 2-3%, care sa isi aduca aportul la miscarile de capital, sau o miscare brutala de 10-15%, cand o corectie majora devine inevitabila. BNR a optat pentru asa numita manage-floating, flotare controlata. Nu este bine sa lasam cursul sa fluctueze cu 20%. Intreprinderile romanesti pierd cota de piata acolo unde nu ne-am fi asteptat, pe piata bunurilor de consum si a produselor alimentare. Piata ne va spune pe unde se va plimba cursul.Pot sa spun ca in noile conditii, vom considera o rata de fluctuatie de 5-6% ca fiind o marja de sustenabilitate a cursului, o marja in care cursul sa se poata misca in sus si in jos. Ce s-a intamplat in ultimii 4-5 ani, a fost ceva pozitiv. Atentie, insa, nu spun si de unde pana unde fluctueaza cu 5%!, a atras atentia Isarescu.