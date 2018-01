Fitch a mentinut ratingul Romaniei, dar avertizeaza ca relaxarea fiscala si cresterea rapida a salariilor sunt un risc pentru stabilitatea economiei

Fitch Ratings a confirmat vineri ratingul Romaniei, la nivelul BBB-, cu perspectiva stabila, datorita nivelului moderat al datoriei publice si a indicatorilor economici care corespund acestui calificativ, dar a avertizat ca relaxarea fiscala si majorarea rapida a salariilor, care depaseste ritmul cresterii productivitatii, reprezinta riscuri pentru stabilitatea macroeconomica. Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3", noteaza news.ro.





Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei. Fitch estimeaza ca deficitul bugetului general al Romaniei a atins 3% din PIB in 2017, nivel neschimbat fata de 2016, dar este peste cel de 0,8% consemnat in 2015. Pragul unui deficit bugetar de 3% din PIB prevazut in tratatul de la Maastricht este o ancora de politica importanta pentru guvern. Cu toate acestea, performantele fiscale din 2017 au fost sustinute de cresterea economica foarte puternica, despre care Fitch considera insa ca este nesustenabila.





"Tinta bugetara a fost atinsa prin realizarea a doar jumatate din cheltuielile de capital planificate. Taierile de taxe au redus raportul dintre venituri si PIB la unul dintre cele mai reduse nivele din regiune, in timp ce cresterea in trepte a salariului minim, a salariilor din sectorul public si a pensiilor a marit cheltuielile de baza", se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara.





Pentru 2018, Romania are ca tinta un deficit bugetar (ESA 2010) de 2,96% din PIB. In opinia Fitch, deficitul bugetar va fi mai mare, de 3,4% din PIB, considerand ca estimarile guvernului referitoare la cresterea economica si a veniturilor sunt optimiste si ca Executivul nu a facut o analiza a impactului cheltuielilor.





Presiunile fiscale vor fi exercitate de masurile suplimentare de reducere a taxelor si de cresterea salariilor si a pensiilor.





Reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% va reduce veniturile cu 1,5% din PIB, potrivit estimarilor, guvernul intentionand sa compenseze declinul cu modificarea sistemului de plata a TVA si prin transferul contributiilor pentru asigurari sociale de la angajator la angajat.





Cheltuielile mai mari vor fi alimentate si de absorbtia mai mare a fondurilor europene. Totusi, presiunile pentru respectarea tintei de deficit bugetar au determinat de obicei guvernul sa nu respecte planurile de investitii.





Potrivit Comisiei Europene, deficitul bugetar structural a atins 3,3% din PIB in 2017, crescand cu 3 puncte procentuale in doi ani. In 2018, bugetul va continua sa se deterioreze, Romania riscand sa revina in procedura de deficit excesiv a UE, din care a iesit in 2013.

Raportul dintre datoria publica si PIB a crescut la 38% la sfarsitul lui 2017, de la 37,6% in 2016, potrivit estimarilor Fitch, dar ramane sub media de 40,9% de la nivelul treptei de rating BBB.





Fitch estimeaza ca Romania a obtinut anul trecut o crestere economica de 6,8%, cea mai rapida din UE si peste ritmul de 4,8% din 2016.





Odata cu scaderea impactului masurilor de stimulare fiscala, cresterea economica va incetini in perioada 2018-2019, la un ritm mediu de 3,6%.





Accelerarea inflatiei va reduce contributia consumului intern la PIB, dar redresarea formarii fixe de capital va mentine cererea interna, in timp ce contributia exporturilor nete va ramane negativa.





Pentru prima data in ultimii aproape zece ani, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat dobanda cheie, de la nivelul record scazut de 1,75%, la 2%, dupa ce in octombrie si noiembrie inflatia a depasit asteptarile. Pentru 2018, Fitch se asteapta la un nivel mediu al inflatiei de 3% si la noi majorari ale costurilor de imprumut.





Un alt risc pentru indicatorii de guvernanta ai Romaniei este si incertitudinea provocata de reforma din justitie, care a atras proteste publice si critici din partea statelor membre ale uE, se mai arata in comunicatul Fitch.





Fitch a mai confirmat vineri ratingul Primariei Bucuresti oentru datoriile pe termen lung in valuta si in moneda locala la nivelul BBB-, iar cel pentru datoriile pe termen scurt in valuta la nivelul F3, datorita performantelor operationale solide si a nivelului moderat al datoriilor.





Perspectiva pentru ratingul datoriilor pe termen lung al Primariei Bucuresti este stabila.