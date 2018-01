8 directii in care ni se va schimba relatia cu banca, dupa aplicarea directivei PSD2. Va mai arata piata serviciilor financiare asa cum o stim?

Context

Cat de realiste sunt aceste previziuni? Sunt in pericol bancile traditionale? Sunt clientii pregatiti de schimbare si informati cu privire la beneficiile pe carele pot avea? La ce sa ne asteptam dupa 13 ianuarie?

Concluzii principale ale sondajelor Deloitte

Scenariul este urmatorul: in vara veti merge in concediu, la un hotel la mare, sa zicem. Va prezentati la receptie, va cazati, ramaneti toata perioada planificata si la sfarsit plecati fara sa scoateti un ban din buzunar. Sau, intrati intr-un magazin al unui operator telecom, va alegeti din vitrina un telefon de ultima generatie, multumiti vanzatoarei si plecati cu telefonul acasa. Toate acestea pot fi posibile odata cu aplicarea Directivei PSD2. Singura conditie este ca dumneavoastra sa fi autorizat hotelierul (in primul caz) sau operatorul telecom (in al doilea caz) sa isi retraga singur contravaloarea serviciilor prestate.Directiva in cauza va modifica peisajul bancar cu care ne-am obisnuit de atatia ani.Directiva privind serviciile de plata PSD 2 (Payment Services Directive), o initiativa-cheie a Uniunii Europene menita sa faciliteze inovatia si concurenta prin deschiderea sectorului bancar catre companiile fintech si alte companii interesate, a intrat in vigoare in majoritatea tarilor europene. Initiativa este menita sa imbunatateasca si sa ofere consumatorilor un spectru mai larg de servicii financiare online.Directiva PSD2 a fost catalogata in ultima perioada de catre analisti drept revolutionara sau chiar disruptiva, ca generatoare de schimbari ireversibile pentru piata serviciilor financiare, asa cum o stim.Pentru a raspunde la aceste intrebari si la altele conexe, Deloitte a efectuat doua sondaje independente -Directiva europeana PSD2 (Vocea bancilor VoB)-in randul a 90 de banci din spatiul UE care analizeaza gradul de pregatire al acestora privind trecerea la era "open banking", cu focus asupra regiunii CEE, si un altul,Directiva europeana PSD2 (Vocea clientilor VoC), care analizeaza preferintele in materie de digital banking ale clientilor si masura in care sunt acestia pregatiti sa adopte servicii inovatoare, facilitate de PSD2."Directiva PSD2 nu va avea un impact imediatde tip "big bang" in sectorul serviciilor financiare, pe termen scurt. Totusi efectele sale, care vor avea loc gradual, vor fi ireversibile. Rivalii PSD2 vor trebui sa investeasca in cresterea gradului de incredere si in cresterea notorietatii in randul consumatorilor pentru a dezvolta noi oportunitati", a spus Andrei Burz-Pinzaru, Managing Partner Reff &Asociatii, societatea de avocati reprezentand Deloitte Legal in Romania."Pentru banci, PSD2 este un mesaj clar de a deveni proactive in eforturile lor privind transformarea digitala. Datorita naturii inchise si reglementate a sistemului bancar, serviciile bancare austat departe de ofertele digitale inovatoare furnizate de sectoarele eCommerce si FinTech. Prapastia fata de experienta consumatorului a continuat sa se adanceasca. Multe procese bancare nu au fost inca digitalizate sau nu pot fi accesate online de catre clienti", a adaugat Dimitrios Goranitis, Partener servicii de risc si reglementare Deloitte Romania.Au aparut doua grupuri distincte de banci ECE - Pretendentii, reprezentati de bancile traditionale universale de mari dimensiuni, sunt jucatorii cei mai deschisi la oportunitatile generate de PSD2. O majoritate importanta a acestora urmareste o strategie de cooperare ce implica si alte parti. Pe de alta parte,minimalistiisunt de obicei jucatorii de dimensiuni medii si mai mici care urmaresc deseori o abordare care se limiteaza doar la o conformitate defensiva sau inca nu s-au hotarat in ceea ce priveste strategia lor. In schimb, o parte insemnata a banciloroccidentale au o strategie PSD2 agresiva, care urmareste sa castige cota de piata.Bancile ECE au declarat un nivel ridicat de interes in parteneriate cu companiile fintech sau cu alti jucatori terti. Atat bancile din regiune cat si cele occidentale estimeaza ca PSD2 va avea cel mai mare impact in segmentul retail banking si asupra celui dedicat IMM-urilor, domeniile precum platile si creditele de consum reprezentand oportunitati cheie.In vreme ce bancile din ECE sunt usor mai preocupate din cauza jucatorilor fintech, bancile occidentale considera ca bancile traditionale sunt cel mai bine pozitionate pentru a beneficia de pe urma PSD2. Noile banci pretendente digitale au fost, de asemenea, percepute destul de puternic drept amenintari si, in mod surprinzator, companiile mari din domeniul tehnologiei, precum Google si Amazon, nu sunt percepute deocamdata drept concurenti majori, in ciuda capacitatii dovedite a acestora de a transforma piata platilor.In general, bancile mari din Vestul Europei tind sa fie intr-un stadiu mai avansat in ceea ce priveste programele lor PSD2 decat cele din ECE. Pana in prezent, bancile si-au dedicat majoritatea resurselor pentru a raspunde la PSD2 din punctul de vedere al conformitatii, nu din punct de vedere strategic. Exista diferente semnificative in randul tarilor din ECE, partial generate de ritmul diferit al proceselor legislative pe plan national - in cateva tari, legislatia va fi amanata pana in mijlocul anului 2018 si catre finalul acestuia, indicand un 2018 aglomerat pentru majoritatea bancilor din ECE.Majoritatea clientilor bancari din ECE folosesc in continuare canale bancare multiple, in ciuda migrarii constante catre digital si catre mobilitate. Regiunea ECE poate fi impartita in doua grupuri distincte: daca Romania si Bulgaria se mentin sub cota de 20% din canalele bancare digitale, piete digitale mai mature ca Polonia, Ungaria, Slovacia si Republica Ceha ajung deja la 70%.In ciuda penetrarii ridicate a Internetului si a telefoanelor mobile in multe tari, peste 11 milioane de clienti ai bancilor din ECE raman ¬captivi ai sucursalelor" sau ¬ai Internetului" - utilizatori care prefera sa isi desfasoare toate activitatile bancare online sau pe telefoanele mobile, insa sunt constransi sa apeleze la sucursale sau la operatiuni bancare pe Internet, deoarece multe tranzactii nu sunt inca digitalizate sau acceptate de aplicatiile de servicii bancare prin intermediul telefonului mobil. Acest segment reprezinta o oportunitate clara pentru ca pretendentii PSD2 sa isi castige relatia cu clientii directi prin oferte digitale avansate, care profita de PSD2. 42% dintre clientii ECE pe canale multiple si digitale au mentionat canalele digitale mai avansate drept unul dintre principalele cinci motive pentru schimbarea furnizorului de servicii financiare.Adoptarea de catre clienti a noilor servicii activate de PSD2 si disponibilitatea acestora de a-si exprima acordul privind comunicarea datelor din cont catre alte parti vor fi decisivepentru succesul mai amplu al PSD2. In ciuda faptului ca 26% din clientii bancilor din ECE afirma ca s-ar simti confortabil sa imparta informatii legate de conturile lor cu alta banca in schimbul unor servicii online noi, gradul de informare al clientului mediu din ECE cu privire la open banking si beneficiile sale ramane scazut. Este evident ca, pentru a beneficia de oportunitatile generate de PSD2, pretendentii PSD2 vor trebui sa investeascain notorietatea beneficiilor pe care ofertele lor PSD2 le aduc.PSD2 are un potential disruptiv clar, insa adoptarea pe piata va fi un proces de lunga durata: majoritatea bancilor din ECE si din vestul Europei estimeaza ca impactul cel mare al PSD2 se va resimti dupa unul pana la trei ani de la data intrarii sale in vigoare. Anumite banci din Vestul Europei sunt mai optimiste si estimeaza ca vor exista efecte inca din primul an. Cu toate acestea, conform estimarilor generale, PSD2 nu va avea un impact de tip ¬big bang". In schimb, efectul sau va fi treptat si ireversibil. Printre motivele care duc la un orizont de timp mai larg se numara partile care inca mai lipsesc din cadrul de reglementare, de lipsa unor orientari clare pentru perioada tranzitorie si lipsa unor standarde API unificate, urmate de relatiile dintre banci si terti inca netestate in conditii reale, precum si educatia clientilor.In ceea ce priveste rezultatele, sondajul a aratat ca bancile romanesti sunt cu un pas atat in urma celor Occidentale cat si asupra celor din Europa Centralasi de Est in implementarea directive, in principal din cauza lipsei de claritate in ce priveste cadrul legal prin care va fi transpusa directiva la nivel national si, de asemenea, apetitul scazut al bancilor locale, avand in vedere ca Romania este o tara in care predomina in continuare platile in numerar.Totodata, securitatea, accesul tertilor la informatiile privind conturile bancare administrate de banci si raspunderea ce le revine acestora sub noua directiva reprezinta preocupari majore pentru bancile locale, potrivit acestui sondaj.PSD 2 va permite oricarui furnizor extern de servicii financiare sa se conecteze la sistemele bancare, astfel ca platile online si piata serviciilor de informatii cu privire la conturi se va deschide pentru noii actori ai acestei piete, punand capat monopolului pe care sectorul bancar l-a detinut asupra conturilor consumatorilor si asupra tranzactiilor privind platile. Scopul PSD 2 este acela de a creste concurenta in statele membre UE prin promovarea inovatiei,deschizand astfel piata bancara catre furnizorii terti care nu sunt supusi aceluiasigrad de reglementare (TPP), precumsi catre companiile FinTech. Un element important al acestei reglementari este acela ca bancile vor fi obligate sa-si deschida platformele prin intermediul asa-numitelor API (interfete catre aplicatiile interne) pentru a permite tertilor accesul la date pana acum privilegiate si a le permite initierea de plati in numele consumatorilor.