Erste va aduce in Romania platforma digitala George in acest an. Aliniata la noile reglementari PSD2, platforma a fost lansata luni in Slovacia si este cea mai populara in Austria

Viitorul este al serviciilor bancare personalizate

Viitorul este al serviciilor bancare deschise

Cu peste 210.000 de plug-in-uri activate de utilizatori, George s-a dezvoltat deja intr-o platforma de tip marketplace.

George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru a doua jumatate a acestui an. Pana in prezent, platforma ajunge la aproape 2 milioane de utilizatori.Platforma bancara digitala George, dezvoltata de start-up-ul fintech al Erste Group Bank, a devenit cea mai moderna si populara platforma bancara in Austria, inregistrand aproape 1,5 milioane de utilizatori (peste o treime din totalul utilizatorilor de banking online din Austria), in timp ce in Republica Ceha, unde a avut loc lansarea preliminara, peste 300.000 de persoane isi gestioneaza economiile prin intermediul George. Erste Group are ca obiectiv introducerea platformei bancare digitale unificate in toate cele sapte piete in care este prezent (Austria, Republica Ceha, Slovacia, Romania, Ungaria, Croatia si Serbia."Planurile noastre pentru George au fost clare de la bun inceput: nu am dorit sa cream un alt serviciu de internet banking, nu am vrut doar sa modernizam sistemele vechi. George reprezinta un mod complet nou de a face banking, conceput pentru era digitala in care traim. Am construit platforma de la zero si am proiectat-o impreuna cu clientii nostri – acestea sunt elementele ce fac din George o platforma revolutionara pe care milioane de oameni vor sa o utilizeze. Suntem incantati ca este disponibila incepand de acum si in Slovacia si, foarte curand, in toate celelalte piete in care suntem activi si nu numai", a declarat Peter Bosek, Chief Retail Officer al Erste Group."Clientii nostri au asteptari mari: a face banking cu noi ar trebui sa fie la fel de usor si intuitiv ca plasarea unei comenzi pe Amazon sau verificarea unui cont de social media, dar cu securitate avansata si protectie completa a datelor personale ale clientilor. Tocmai acest lucru urmarim cu George: este ca si cum banking-ul trece la social media, luand totodata foarte in serios securitatea datelor si dreptul la viata privata", a adaugat Bosek.Fiind conceput pe baza viziunii clientilor, George asigura un grad exceptional de personalizare: oricine isi poate crea propria versiune de George, adaptata nevoilor bancare specifice. Aceasta personalizare se aplica modului in care clientii pot vizualiza, sorta si organiza informatiile complete pe care George le furnizeaza despre cheltuielile, economiile, investitiile si transferurile lor de plati. Clientii pot alege, de exemplu, sa redenumeasca produsele si conturile bancare, sa selecteze si grupeze servicii de cont curent pentru a crea pachete noi astfel incat acestea sa reflecte modul lor personal de gestionare a finantelor, si sa comute intre vizualizarea elementelor intr-un mod de tip "lista" sau "pictograma", in functie de preferinta lor. Faptul ca utilizatorii George isi pot personaliza grafica de fundal nu tine doar de confort si distractie, ci este un beneficiu real de securitate, deoarece ajuta la contracararea tentativelor de phishing.Optiunile de personalizare a platformei George merg dincolo de aspectul vizual: George le permite utilizatorilor sa aleaga dintr-o gama larga de plug-in-uri cu functii suplimentare ce ajuta la simplificarea, eficientizarea si cresterea relevantei serviciilor bancare. Acestea includ o arhiva a contului curent pe sapte ani, o functie Remember2Pay pentru facturile viitoare si "Alerte" care avertizeaza utilizatorii atunci cand au loc evenimentele pe care le-au specificat (cum ar fi o anumita plata sau evolutie a pretului actiunilor). Unele plug-in-uri sunt gratuite, altele pot fi cumparate individual sau in cadrul pachetelor de abonament lunar – astfel, utilizatorii George sunt cei care aleg ceea ce li se potriveste cel mai bine.George nu doar arata bine, este si inteligent: gratie progreselor tehnologice, George isi intelege clientii mai bine ca niciodata si isi adapteaza ofertele la nevoile lor. De exemplu, motorul de cautare "elasticsearch" de care dispune George, similar celui folosit de Google, face mai usor ca oricand pentru utilizatori sa gaseasca tranzactiile pe care le cauta: acestia introduc un nume de produs, de magazin sau un interval de valori, iar George le furnizeaza o imagine de ansamblu clara cu rezultatele relevante. Un alt exemplu de abordare inteligenta in ceea ce priveste gestionarea datelor: George este capabil sa memoreze IBAN-urile, in acest fel, clientii nu mai trebuie sa introduca randuri lungi de numere de cont – este suficienta tastarea doar a primelor litere in caseta cu numele destinatarului si George va gasi detaliile in agenda, care de asemenea se actualizeaza automat."Unul dintre marile beneficii ale digitalizarii consta in faptul ca putem oferi unei baze largi de milioane de oameni solutii ce sunt special concepute in functie de nevoile lor individuale. Acest lucru nu era posibil inainte. Cu George, am facut din personalizare punctul forte, astfel incat clientii nostri pot alege modul in care interactioneaza cu George, cum ar trebui sa arate George, si tipul de ajutor pe care il asteapta de la platforma. Aplicabilitatea este singura ce garanteaza ca oamenii se vor intoarce din nou si din nou la George - si din experienta noastra de pana acum pe cele trei piete, clientii chiar fac acest lucru. De exemplu, clientii nostri cehi utilizeaza aplicatia de mobile banking George Go in medie de sase ori mai des decat serviciul nostru anterior de mobile banking pe care il ofeream local", a subliniat Peter Bosek.Platforma deschisa, arhitectura bazata pe API si infrastructura plug-in confera lui George un grad extrem de ridicat de personalizare si flexibilitate, in special pentru cooperarea cu fintech-uri si alti furnizori externi din sfera serviciilor financiare. Modularizarea oferita de abordarea API asigura o calitate mai buna, nivele mai ridicate de securitate, mai multa flexibilitate si garanteaza ca George poate functiona in mod optim alaturi de sistemele IT locale preexistente.Aceasta abordare asigura, de asemenea, ca George va continua sa creasca, nu doar prin extinderea in toate pietele Erste Group si in restul Europei, dar si prin valorificarea la maximum a unei platforme care permite utilizatorilor sai sa aiba acces continuu la noi caracteristici si servicii. Acele oferte pot veni nu doar de la Erste Group, dar si de la terti precum fintech-urile. Singurul lucru pe care aceste oferte il au in comun: vor asigura clientilor servicii cu valoare adaugata sub forma de cunostinte, abilitati si accesibilitate, fie in derularea unei tranzactii, fie in realizarea de scenarii viitoare pentru finantele lor personale."Suntem convinsi ca viitorul banking-ului va fi construit in jurul platformelor - iar Directiva PSD2 ce a intrat in vigoare in acest week-end va accelera acest lucru. Inca de la inceput, am abordat platforma George cu un spirit inovativ si deschis care ne permite sa facem noi parteneriate cu terte parti si sa adaugam valoare serviciilor oferite clientilor nostri. Astfel, actuala tendinta de «platformizare» ne permite sa ne valorificam din plin punctele forte: ambitia noastra este sa construim un fel de iTunes store al finantelor europene", a conchis Bosek.