Efectul pe curs al isteriei politice: ​Euro, aproape de 4.66 lei (nivel record). Francul elvetian-3.95 lei. Dolarul american- 3.81 lei

La doar cateva ore de la scandalul din interiorul PSD si de la demisia Guvernului Tudose, leul se depreciaza in fata principalelor valute. Euro, aproape de 4.66 lei, un nivel care nu a mai fost atins pana in prezent de moneda europeana. Francul elvetian s-a tranzactionat marti in medie la 3.95 lei, in vreme ce dolarul SUA la 3.81 lei. Guvernatorul BNR a dat semnalul ca Banca Centrala va permite fluctuatii mai mari ale leului, BNR concentrandu-se pe stabilitatea preturilor. "Monedele Europei emergente au slabit usor fata de euro in vreme ce EURRON a atins 4.6650 in urma zgomotului politic", se arata in raportul unei banci comerciale, raport destinat investitorilor.Primul ministru a demisionat luni dupa ce a pierdut sprijinul Partidului Social Democrat (PSD) in urma unei dispute cu ministrul de interne caruia ii ceruse fara succes demisia. Acesta este al doilea sef de cabinet pe care PSD il schimba in ultimele sapte luni. Presedintele va trebui sa desemneze un PM interimar (care va putea sta in fruntea guvernului maximum 45 de zile) pornind in acelasi timp consultarile cu partidele parlamentare pentru numirea celui de-al treilea premier de la alegerile din decembrie 2016.Euro a mentinut cea mai mare parte a avansului realizat in fata dolarului pe baza cresterii asteptarilor ca BCE va incepe mai repede ciclul de inasprire a politicii monetare. In momentul redactarii perechea este tranzactionata la 1.2235.Segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a coborat luni dimineata la 0.75%, in timp ce panta segmentului maturitatilor 1M-3M a crescut in zona 1.30% - 1.90%.PIATA TITLURILORMinisterul finantelor a imprumutat luni sapte sute milioane lei in obligatiuni de stat cu peste trei ani maturitate acceptand un randament maxim de 3.66% si un randament mediu de 3.63%. In aceeasi zi Mf a refuzat toate ofertele pentru certificate de trezorerie cu maturitate de un an cu valoare nominala de opt sute milioane lei licitate.METALE PRETIOASEMetalele pretioase au pierdut din stralucire marti dimineata dar au ramas la nivele relativ ridicate pe seama slabirii dolarului in fata unui cos de sase monede. Aurul se tranzactioneaza cu putin sub 1,335.00 dolari pe uncie, argintul a rezistat peste nivelul de 17.00 dolari pe uncie, platina este cotata la 985.50 dolari pe uncie, iar pretul paladiului a coborat la 1,115.00 dolari pe uncie.