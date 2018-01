Vrei concediu  medical? Mai gandeste-te o data! Vezi in text noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale aplicabile din luna ianuarie 2018

Pentru ca asiguratii aflati in evidenta Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti sa poata beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate este necesar sa se confirme ca acestia indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de astfel de indemnizatii. In acest sens, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti va asigura transmiterea catre casele de asigurari de sanatate a veniturilor care constituie baza lunara de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, pentru persoanele mentionate, confirmand totodata calitatea de asigurat pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si stagiul minim de asigurare al acestora.

Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratie. In cazul in care, dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratia initiala, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare. In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite declaratia rectificativa, in conditiile stabilite prin ordinul comun.

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.

Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, din cele 12 luni din care se constituie stagiul de asigurare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, potrivit art. 10 alin. (1) - (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc de catre angajatori angajatilor care au beneficiat de certificate de concediu medical si care, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie.

Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificari ulterioare, au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii brute realizat. Fondul de salarii brute realizat reprezinta suma veniturilor brute. In fondul de salarii brute realizat sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 5 zile de incapacitate temporara de munca suportate de angajator, precum si sumele reprezentand indemnizatii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile ulterioare, numai pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator, iar restul sunt suportate din bugetul asigurarilor de sanatate.

Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate, acordate de obicei in mod egal inainte si dupa nasterea copilului. Cu acordul medicului se pot modifica aceste perioade, insa concediului de lauzie nu poate fi mai mic de 42 de zile calendaristice. Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Pentru persoanele fizice asigurate in baza contractului de munca, plata contributiei se realizeaza de catre angajator, pe cheltuiala acestuia si contributia este cuprinsa, de la 1 ianuarie 2018, in contributia asiguratorie pentru munca (CAM) ¬ procent 2,25% conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal.

Persoanele fizice ce se asigura optional in baza contractului de asigurare achita o contributie in procent de 0,85% din valoarea venitului asigurat.

In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 s-au publicat noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale aplicabile din luna ianuarie 2018, avand in vedere modificarile fiscale ce au intervenit in legislatia asigurarilor sociale. Normele sunt foarte vaste si impun si cunostiinte tehnice. Am selectat reglementarile semnificative din punct de vedere financiar ¬ contabil.Urmatoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate:a) persoanele fizice, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, care realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor de la persoane fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;c) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile din salarii de la angajatori din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatia Elvetiana;d) persoanele fizice care realizeaza in Romania veniturile din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;e) persoanele fizice care beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii;f) persoanele fizice care nu se incadreaza in categoriile de persoane prevazute mai sus si care se pot asigura pe baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazut la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.Evidenta persoanelor asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, precum si a certificatelor de concediu medical se realizeaza pe baza Declaratiei 112 depusa de obicei de angajator, privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.a) indeplinesc stagiul minim de asigurare;b) prezinta adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 de luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);b) pentru perioada de internare in spital;c) pentru imobilizare in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de catred) medicul ortoped/chirurg;e) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;f) in caz de carantina;g) pentru pacientii cu afectiuni oncologice.