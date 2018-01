Oprescu(ARB): Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza cu volatilitate

Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza cu volatilitate la lipsa acesteia, a declarat, potrivit Agerpres, presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu, la o conferinta de presa. "Exista o nevoie de predictibilitate pentru ca altfel pietele reactioneaza cu volatilitate la aceasta lipsa de predictibilitate. Acest lucru ar trebui sa fie luat in seama si noi nu facem decat sa ne pastram exact in acelasi teritoriu de profesionalism pe care l-am avut in toata aceasta perioada. Nu facem decat sa aratam corelatiile si implicatiile care exista intre diversele actiuni si posibilele raspunsuri ale economiei sau ale pietelor la aceste actiuni", a declarat Sergiu Oprescu, intrebat de jurnalisti despre impactul situatiei politice actuale asupra economiei.De asemenea, acesta a afirmat ca spera ca aceste perioade de predictibilitate redusa sa fie cat mai scurte.'Pietele iau in calcul in astfel de momente tot ceea ce se intampla din punct de vedere al stabilitatii si predictibilitatii. Bineinteles ca acest lucru se traduce in mod normal intr-o ingrijorare. Noi speram ca aceste situatii de predictibilitate mai redusa sa fie cat mai scurte. Speram ca rezolvarile sa existe astfel incat sa nu treneze pe perioade mai lungi de timp. Orice forma de a clarifica situatiile politice mai putin clare, cum este cea de fata, nu face decat sa aduca un plus de incredere, sa spunem din punct de vedere al jucatorilor de pe piata si un plus de incredere din punct de vedere al investitorilor. Cred ca acesta ar fi principalul mesaj pe care noi ca industrie putem sa il dam. Nu putem sa comentam din orice alta dimensiune, dar in ceea ce priveste predictibilitatea si nevoia de continuitate la nivelul sistemului politic este un element important', a spus Sergiu Oprescu.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de 4,6599 lei pentru un euro, in crestere 3,43 bani, respectiv cu 0,74% fata de ziua precedenta, moneda nationala ajungand astfel la cea mai slaba valoare din istorie.