Racovitan, KPMG: Contributia impusa prin Declaratia 600 nu e un impozit ci iti da dreptul la niste prestatii in sistemul medical de stat. Banii dati pentru 2017 nu ii mai recuperezi, chiar daca anul acesta nu mai realizezi acele venituri

"Contributia impusa prin Declaratia 600 nu e un impozit ci iti da dreptul la niste prestatii in sistemul medical de stat. Daca nu realizezi anul asta veniturile pe care le-ai realizat in 2017, nu mai platesti respectiva contributie la anul. Dar banii dati pentru 2017 nu ii mai recuperezi", a confirmat pentru HotNews.ro Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services in cadrulKPMG Romania. Racovitan mai spune ca scopul formularului 600 este de a emite decizii de impunere pentru contributia de asigurari sociale de sanatate pentru respectivele venituri, indiferent ca ai sau nu venituri salarial. "Pana acum datorai CASS pe venituri independente doar daca nu aveai venituri din salarii. Contributia e de 10%, adica 2280 de lei pentru 2018", mai spune Racovitan, care a participat miercuri la o conferinta organizata de KPMG si ZF."Nu e corect din partea ANAF. Eu am avut in 2017 un contract care depaseste 22.800 de lei, dar a fost un caz exceptional, care nu se va repeta nici anul acesta si nici in anii care urmeaza. De ce sa platesc in 2018 niste bani Statului pe ceva ce nu voi mai incasa?", au spus mai multi participanti la discutiile de miercuri.Racovitan a mai lamurit in discutia cu reporterul HotNews diferite spete care pot aparea in practica.De pilda, o persoana fizica a realizat timp de 3 luni un contract pe 22.000 de lei, cu plata intr-o singura transa. Trebuie sau nu sa depuna D600? Existau opinii care sugerau ca, pe cele 3 luni venitul lunar depaseste salariul mediu pe economie, D66 trebuie depusa. "Nu!", spune Racovitan. Se iau in calcul veniturile anuale. Acestea trebuie sa depaseasca 22.800 de lei, nu valoarea medie lunara sa treaca de salariul mediu", explica reprezentantul KPMG. De asemenea, in ipoteza ca o persoana fizica incheie mai multe contracte pe perioade limitate- cate 2 luni sau 3 luni din an, dar suma totala anuala nu trece de 22.800 de lei, el nu trebuie sa depuna D600.Declaratia 600, exista si in anii anteriori, dar anul acesta ea trebuie depusa de mult mai multe persoane. Scopul formularului este de a emite decizii de impunere pentru contributia de asigurari sociale de sanatate pentru aceste venituri, indiferent daca ai sau nu venituri de natura salariala. CASS, care acum e de 10%, se datoreaza si pe venituri din investitii, din chirii, indiferent daca ai venituri din salarii. Pana acum datorai CASS pe aceste venituri doar daca nu aveai venituri din salarii. Contributia e de 10%, adica 2280 de lei pentru 2018., mai explica Racovitan.​Ea a mai vorbit miercuri despre tendintele de pe piata muncii in 2018, care includ deficitul de personal, digitalizarea HR-ului, flexibilitatea angajatorului si angajatului, regandirea pachetului de compensatii si impactul tehnologiei. "Au curs tone de cerneala despre Ordonanta de urgenta 79 si Ordonanta 82. Prima a intrat in vigoare la 1 ianuarie si prin urmare este deja aplicabila. Prin aceasta OUG au fost transferate contributiile la nivelul angajatului, angajatorul ramanand cu o noua contributie de 2.25% la fondul de salarii, denumita contributie asiguratorie pentru munca. OUG 79 e in proces de aprobare prin lege (sau nu) la Camera Deputatilor. Exista inca o incertitudine cu privire la forma finala in care vor aparea. De aici si implementarea practica a OUG care a avut multe variante si multi angajatori nu au crescut salariile de baza ci au folosit diverse indemnizatii, prime samd. Apoi avem aceste negocieri colective care au aparut prin OUG 82, care urmau sa aiba loc in perioada 20 noiebrie-20 decembrie. ITM fie a inceput controale pentru a vedea daca s-au inceput negocierile, fie au trimis notificari companiilor care aveau contract colectiv de munca, spunandu-le in mod expres sa incheie acte aditionale. A propos de aceste modificari, s-a modificat termenul de depunere al Revisal pana la 31 martie 2018 pentru toate modificarile astfel incat avem o perioada relativ suficienta pentru a depune Revisalul. Ne-am pus cu totii intrebarea daca toate companiile vor trebui sa isi modifice vectorul fiscal pentru a reflecta noua contributie asiguratorie pentru munca si tot in decembrie a aparut un Ordin care lamurea acest lucru: nu va fi nevoie ca fiecare angajator sa mearga la ANAF ca sa-si modifice vectorul fiscal, ci ANAF va modifica acest vector fiscal", explica Racovitan.Nu exista nicio obligatie legala impusa angajatorului de a mari salariile. Singura obligatie a angajatorului este de a initia aceste negocieri colective, dar fara a exista si obligatia de a le finaliza. Cei care aveau contract colectiv de munca trebuie sa incheie acte aditionale, mai precizeaza consultantul fiscal."In cazul persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente observam o scadere semnificativa a acestor persoane. Intr-un fel e o simplificare si o incurajare a ersoanelor fizice de a desfasura activitati independente, dar nu pot sa nu ma gandesc ca va exista o tentatie (cel putin teoretica ) de a trece la alte forme de remunerare a persoanelor fizice ca alternativa la contractele de munca. Exista in continuare prevederi care permit reclasificarea activitatilor si recomand multa prudenta in utilizarea lor. Nu mai vrbesc aici de utilizarea microintreprinderilor cu regim fiscal mult mai avantajos", mai arata reprezentanta KPMG.