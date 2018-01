Alex Milcev, EY: 2018 va fi anul asezarii fiscale. Trei tendinte in fiscalitatea autohtona

Ce impact au noile modificari ale codului fiscal asupra business-urilor din Romania?

Tendintele la nivel global in 2018 au impact si in Romania

Modificarile aduse modului in care este taxata munca poate duce la dezechilibre pe piata fortei de munca. Creste complexitatea operatiunilor administrative pentru functia financiar-contabila. Climatul fiscal international in continua schimbare afecteaza si Romania. Acestea sunt principalele 3 tendinte dezbatute joi in cadrul celei de a XII-a editii a Conferintei anuale de fiscalitate organizate de EY Romania. "Anul 2017 a fost unul dintre cei mai tulburi din punct de vedere al predictibilitatii cadrului fiscal, sporind, mai ales pe finalul sau, incertitudinea mediului de afaceri privind taxarea muncii, plata TVA sau impozitarea microintreprinderilor. Anul 2018 va fi cu siguranta anul asezarii fiscale, in care vom incerca sa punem ordine in multitudinea de masuri mai mult sau mai putin clare pe care companiile au fost nevoite sa le adopte din 2017", a declarat joi Alex Milcev, Partener, seful Departamentului de asistenta fiscala si juridica al EY Romania.Modificarile aduse de Guvern modului in care este taxata munca in Romania reprezinta masuri cu impact major pentru milioane de angajati din intreaga tara. Din pacate, legislatia ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 nu ofera angajatorilor solutii pentru problemele ce au aparut deja in practica, cum ar fi in cazul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat.Modificari substantiale sunt aduse nu doar veniturilor de natura salariala, ci si celor din activitati independente. Desi acestea au trecut mai mult neobservate, cert este ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, contributiile sociale platite pentru veniturile din activitati independente sunt disproportionat mai mici decat cele pentru veniturile de natura salariala. Aceasta masura poate favoriza o migrare discutabila a fortei de munca de la contracte de angajare la forma de colaborare pe PFA."Dat fiind ca mediul privat nu s-a putut pregati din timp pentru aceste modificari, eu sper ca vom avea parte in perioada urmatoare de claritate si stabilitate fiscala, deoarece mediul privat va avea nevoie de o perioada mai lunga de timp pentru implementarea acestor noi masuri", spune Corina Mindoiu, Senior Manager in cadrul Diviziei de impozit pe venit si contributii sociale a EY Romania.Reguli noi au fost stabilite pentru plata TVA, deductibilitatea anumitor cheltuieli, dar si pentru regimul fiscal al microintreprinderilor. Astfel, toti platitorii de impozit pe profit care isi finanteaza, nu doar consumul, ci mai ales investitiile prin credite va trebui sa tina cont ca s-au modificat substantial regulile de deductibilitate pentru dobanzi. In incercarea de a adapta legislatia locala la cea europeana, au fost introduse si prevederi care reglementeaza relatia cu societatile straine controlate, pentru care vor fi necesare norme de implementare mai detaliate."Limita de venit pentru aplicarea regimului de microintreprindere a fost crescuta si, astfel, un numar mare de contribuabili pun acum in balanta simplificarea metodei de calcul a impozitului, pe de o parte, si pierderea automata a statutului de platitor de impozit pe profit si a capacitatii de a utiliza pierderile fiscale acumulate, pe de alta. Pentru toate aceste noi reguli se vorbea in decembrie 2017 de necesitatea adaptarii lor la conditiile pietei romanesti, dar aceasta discutie a ramas deschisa", subliniaza Miruna Enache, Partener, Divizia de impozite directe a EY Romania."Plata defalcata a TVA, o metoda prin care Romania a ales sa lupte impotriva fraudei in domeniul TVA, a avut o istorie tumultoasa, dar a ajuns in cele din urma la un final. Desi nu sunt obligate sa aplice acest sistem, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care fac achizitii de la persoane care aplica sistemul vor fi nevoite sa faca plata defalcata. Astfel, in realitate, obligatiile companiilor au devenit mai complexe pentru ca, pe langa obligatia de a verifica validitatea codului de TVA al furnizorilor sau daca acestia aplica TVA la incasare, companiile trebuie acum sa verifice si daca acesti furnizori sunt in sistemul TVA Split. Pentru a raspunde acestor cerinte, EY a dezvoltat aplicatia EY VAT check, care ajuta companiile sa verifice atat tranzactii curente, cat si precedente, simultan in toate bazele de date ANAF", explica Ioana Iorgulescu, Partener Asociat Impozite indirecte, EY Romania.Climatul fiscal international este, la randul sau, in continua schimbare, iar modificarile se concentreaza pe cresterea transparentei fiscale, pe de o parte, si pe alocarea si taxarea profitului in jurisdictia in care este substanta economica, pe de alta parte. Mai mult, este momentul crucial in care fiscalitatea internationala se regandeste dupa reguli noi, adaptate la noua realitate economica. In acest context, la nivel european se are in vedere o abordare unitara, la care Romania va trebui sa adere, la fel ca si celelalte tari din Uniunea Europeana."Practica autoritatilor fiscale ramane si in acest an arbitrara in ceea ce priveste aplicarea normelor anti-abuz. Transpunerea in legislatia interna a Normei Generale anti-abuz din Directiva 2016/1164 ¬ pentru care termenul de implementare este 31.12.2018, ramane fara o finalitate practica, in conditiile in care lipseste inca procedura privind modul in care ANAF poate ignora sau reconsidera tranzactiile contribuabilului. In aceste conditii, contribuabilul trebuie sa depuna prea multe eforturi pentru a demonstra oricand si pentru orice tranzactie ca scopul urmarit la efectuarea acesteia este unul economic" declara Alex Slujitoru, Senior Manager Litigii si Dispute Fiscale, EY Romania.