China, a doua economie a lumii a accelerat la 6.9%/an in 2017

In 2017 a doua economie a lumii a consemnat un avans de 6.9% an/an, in accelerare de la 6.7% an/an in 2016, evolutie determinata de ameliorarea cererii externe nete, in contextul climatului pozitiv din sfera comertului international (cel mai bun ritm din ultimii sase ani) si deprecierii cursului real efectiv al yuan-ului.

Investitiile totale au consemnat un avans de 7.2% an/an in 2017, ritm in decelerare de la 8.1% an/an in 2016, notandu-se accelerarea componentei private la 6% an/an (de la 3.2% an/an).

De asemenea, investitiile in infrastructura au crescut cu 19% an/an in 2017, ritm mai ridicat cu 1.6 puncte procentuale fata de cel inregistrat in 2016.

Totodata, investitiile in ramurile high-tech au accelerat de la 14.2% an/an in 2016 la 17% an/an in 2017.

In ceea ce priveste consumul privat datele publicate astazi indica o decelerare pentru vanzarile din comertul cu amanuntul de la 10.4% an/an in 2016 la 10.2% an/an in 2017. Dinamica ridicata a consumului privat este sustinuta atat de majorarea venitului real disponibil al gospodariilor (cu 7.3% an/an), dar si a populatiei (cu peste 7 milioane la 1.39 miliarde in 2017).

Din perspectiva ofertei agregate la accelerarea economiei Chinei din 2017 au contribuit atat industria, cat si sectorul de servicii

Astfel, valoarea adaugata in industrie a crescut cu 6.6% an/an in 2017, ritm in accelerare de la 6% an/an in 2016, iar rata de utilizare a capacitatii instalate in industrie s-a majorat la 77% (cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani).

Totodata, sectorul de servicii a accelerat de la 8.1% an/an in 2016 la 8.2% an/an in 2017.

In prezent China se afla intr-un proces de tranzitie, de la dependenta de mecanismul exporturi – investitii la o economie axata pe o pondere mai ridicata a consumului, cu accent pe reforme structurale (eficientizarea consumului de resurse si dezvoltarea pietei financiare).

De altfel, datele comunicate astazi de Institutul de Statistica de la Beijing indica cresterea ponderii consumului final in PIB la 58.8% si scaderea consumului de energie pe unitate de output cu 3.7% an/an in 2017.

Rolul Chinei in economia mondiala a crescut puternic dupa aderarea acestui stat la Organizatia Mondiala a Comertului (in 2001).

Dinamica PIB potential in China este de aproximativ trei ori mai ridicata comparativ cu nivelul din Statele Unite, conform estimarilor macro-econometrice elaborate.

Joi, Institutul National de Statistica din China a publicat datele cu privire la evolutia economiei in trimestrul IV si intreg anul 2017, arata un raport transmis joi de economistul sef al Bancii Transilvania, Andrei Radulescu. "Statisticile indica consolidarea ritmului de crestere economica din trimestrul IV si accelerare usoara in 2017, intr-o evolutie determinata de climatul pozitiv din economia mondiala, cu impact asupra comertului international. PIB-ul Chinei a crescut cu 6.8% an/an in ultimul trimestru din 2017, ritm similar cu cel din trimestrul III, dar cel mai redus din trimestrul III 201", se arata in raportul citat.Guvernul de la Beijing a anuntat in 2011 ca economia chineza ocupa locul doi in lume dupa Statele Unite, devansand Japonia. Cele mai recente date privind cresterea economica marcheaza finalul unei ere pentru Japonia, care a detinut locul secund timp de 42 de ani.Ce mai arata raportul BT:In acest context, China ar putea deveni prima economie a lumii (ca % din PIB global) pana la finalul deceniului urmator.