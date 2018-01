Programatorii cu studii medii, scutiti de impozit de la 1 februarie

Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, citat de Agerpres. Masura vizeaza un numar aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana in prezent. Cei care vor sa beneficieze de aceasta scutire trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior.'Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020', spun reprezentantii MCSI.De asemenea, ordinul sprijina atingerea indicatorilor de tara privind ponderea absolventilor de facultate in totalul populatiei din Romania. Pana in prezent, erau scutiti de impozitul de venitul salarial doar absolventii de studii superioare.Ordinul comun al MCSI, Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Educatiei Nationale a fost publicat in Monitorul Oficial.Conform unui studiu al Asociatiei Romane pentru Industria Electronica si Software, publicat in luna decmbrie 2017, industria IT din Romania si-a dublat veniturile in 6 ani, ajungand o piata ce valoreaza aproximativ 5 miliarde de euro.Astfel, numarul companiilor din IT la nivel national a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 si se previzioneaza ca va depasi numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro. In perioada 2011 - 2016, s-au inregistrat, practic, cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic, in contextul in care segmentul IT detine o pondere din ce in ce mai crescuta in economia nationala, depasind, impreuna cu domeniul tehnologiilor comunicarii, 6% din PIB.In cele 14.339 firme inregistrate in anul 2016 lucrau peste 100.000 de angajati, numarul acestora crescand cu 75% in ultimii sase ani, potrivit studiului mentionat.