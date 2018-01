Euro trece de 4.66 lei, moneda nationala pierzand in aceasta saptamana 4 bani in fata celei europene

BNR a calculat pentru miercuri o valoare de peste 4.66 lei a tranzactiilor pe perechea leu/euro, confirmand tendinta de depreciere a monedei nationale semnalata de analistii financiari. Nu doar leul a pierdut teren vineri in fata euro, ci toate monedele din regiunea noastra, in timp ce indicele dolarului a scazut la randul lui din cauza ingrijorarilor starnite de posibilitatea intreruperii finantarii guvernului american. Euro a ramas solid in fata dolarului tranzactionandu-se in momentul redactarii in jurul nivelului USD 1.2280/EUR. Francul elvetian a fost cotat vineri la 3.97 lei, fata de luni, cand fusese 3.91 lei.Camera Reprezentantilor a SUA a votat un act care va permite finantarea guvernului american pe termen scurt pana pe 16 februarie cand ar trebui deja sa fie rezolvata extinderea nivelului de indatorare a administratiei. In fiecare an opozitia (oricare ar fi ea) practica un mic santaj amenintand ca nu va vota legea (fapt ce ar duce la inchiderea unor agentii guvernamentale in intreaga SUA) daca nu obtine mici favoruri legislative. Daca nu cad de acord si senatorii guvernul va fi „inchis” la sfarsitul acestei zile.Segmentul scurt al curbei randamentelor implicite este practic neschimbat vineri dimineata aproape de 0.55% in timp ce maturitatile 1M-3M au urcat in zona 1.30% - 2.00%.Ministerul Finantelor a imprumutat joi conform planului obligatiuni cu maturitate de peste cinci ani in valoare de cinci sute milioane lei acceptand un randament maxim de 4.02%% si un randament mediu de 4.00%.Preturile metalelor pretioase au crescut in dimineata de vineri sustinute de slabirea dolarului pe seama discutiilor din jurul finantarii administratiei americane. Aurul se tranzactioneaza peste nivelul 1,335.00 dolari pe uncie, argintul este cotat aproape de 17.10 dolari pe uncie, platina a urcat peste 1,010.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului fluctueaza in jurul a 1,110.00 dolari pe uncie.