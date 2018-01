Amnistia fiscala care ii vizeaza pe vanzatorii de imobile "pe persoana fizica" a aparut in Monitorul oficial

impozit asupra venitului net, in procent de 16%;

contributia la asigurarile sociale de sanatate in procent de 5,5% si

contributia la asigurarile sociale pensii in procent de 10,5%.



Joi a fost publicata in Monitorul Oficial Legea nr. 29/2018, care se adreseaza persoanelor fizice ce au realizat vanzari de imobile in calitate de persoana fizica si care au achitat impozitul pe venitul din cedarea proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.Aceasta lege vine si acorda o amnistie persoanelor fizice ce au platit impozitul pe venitul din cedarea bunurilor din patrimoniul personal, dar prin natura tranzactiilor multiple repetitive si cu caracter economic, acestea s-au comportat ca si persoane fizice ce desfasoara activitati independente. Legea dispune amnistia asupra tranzactiilor efectuate pana la data de 30 iunie 2017.Aici se regasesc cu precadere persoanele fizice ce au ridicat in nume personal imobile rezidentiale pe care ulterior le-au cesionat sau le-au inchiriat in scopul realizarii de venituri.Fie dintr-o interpretare eronata a prevederilor din Codul fiscal, fie din necunoasterea obligatiilor de inmatriculare si inregistrare fiscala, aceste persoane au interpretat ca efectueaza cesiuni de active imobilizate din patrimoniul personal unde se datoreaza doar impozitul pe venit in procent de 2% - 3% din pretul vanzarii (conform evolutiei legislative), chiar daca faptic acestea s-au comportat ca persoane fizice ce desfasoara activitati independente.In esenta, incepand cu anul 2008, persoanele fizice ce desfasoara activitati economice aveau obligatia sa se inmatriculeze la Registrul comertului, conform OUG nr. 44/2008, si ulterior sa se inregistreze fiscal la autoritatea fiscala.Pentru aceasta structura de afaceri, aceste persoane fizice se incadreaza in categoria persoanelor ce realizeaza venituri din activitati independente, iar pentru aceste tipuri de venituri se datoreaza:Asigurarile sociale au fost uneori plafonate superior, in functie de nenumaratele modificari ale Codului fiscal.In foarte multe situatii, datorita inspectiilor fiscale, si datorita obligatiei notarilor de a raporta la ANAF tranzactiile privind transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile, aceste persoane au fost inregistrate in scopuri de TVA fie direct din decizia acestora, fie ca urmare a inspectiilor tematice.Insa, autoritatea fiscala nu s-a pronuntat la momentul inregistrarii in scopuri de TVA asupra tipului de venit si asupra structurii impozitarii acestui tip de venit.In plus, asupra unor inspectii ce au avut ca tematica TVA la vanzarea acestor tranzactii, au fost stabilite debite suplimentare pentru taxa pe valoarea adaugata, respectiv dobanzi si penalitati, insa nu s-a avut in vedere impozitarea veniturilor.In ultimii ani, s-a schimbat maniera de interpretare a acestor tranzactii in sensul ca venitul realizat de aceste persoane ce au realizat tranzactii multiple (achizitii terenuri, constructie de imobile cu caracter repetitiv), au retratate fiscal drept venituri din activitati independente pentru care s-a aplicat procedura impozitarii cu impozitul pe venit de 16% si s-au stabilit asigurari sociale obligatorii. Aceasta procedura o apreciem noi ca fiind cea corecta, lasand la o parte balbaiala fiscala.Prin Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligatii fiscale, legiuitorul vine si acorda o amnistie acestor persoane in sensul ca daca a fost platit impozitul din transferul proprietatii imobiliare se anuleaza diferentele de obligatii fiscale generate de sumele suplimentare datorate la impozitul pe venit, respectiv datorate pentru asigurarile sociale si se anuleaza cheltuielile accesorii, pentru tranzactiile realizate inainte de 01 iulie 2017.Daca au fost emise decizii de impunere ce au fost comunicate contribuabilului, acestea se anuleaza si se radiaza din evidenta organelor fiscale in baza unui "Borderou de scadere".Anularea diferentelor la plata se efectueaza din oficiu de catre organul fiscal, prin emiterea unei decizii de anulare, ce se comunica contribuabilului.O alta sectiune a legii se adreseaza persoanelor fizice ce desfasoara activitati independente-¬ persoane fizice autorizate, intreprinderilor familiale, intreprinderilor individuale, ce au desfasurat activitati economice in Romania din activitati agricole.In cazul in care aceste persoane fizice au realizat venituri din productia agricola, au realizat activitati de transformare a productiei agricole sau au prestat servicii manuale in zona activitatilor agricole si au depasit plafonul de inregistrare in scopuri de TVA, iar acestea nu s-au inregistrat in scopuri de TVA, aceste persoane nu vor fi obligate sa achite diferentele de TVA si diferentele la cheltuielile accesorii.Legea adopta si procedura de urmat de catre autoritatea fiscala in aceasta situatie, atat in cazul in care a fost emisa o decizie de impunere, dar si in cazul in care vor urma inspectii ulterioare.Daca aceasta lege este una favorabila unor categorii de persoane sau legiuitorul a vrut sa respecte binele general, ramane ca fiecare dintre noi sa apreciem.