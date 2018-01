Leul ​isi continua tendinta de depreciere, tranzactiile de luni facandu-se la o medie de 4.6656 lei/euro

SONDAJ Pana unde credeti ca se va deprecia leul?

Nu e o prabusire catastrofala, ci mai degraba o depreciere controlata a leului. De la 4.6614 lei, moneda europeana a fost luni calculata la 4.6656 lei, reflectand conditiile economiei. La un deficit comercial cat casa de mare si pe fondul unui "zgomot" politico-economic din care oamenii de afaceri nu inteleg mare lucru, era normal ca leul sa reactioneze. Mai ales acum, cand BNR a dat semnalul ca prefera stabilitatea preturilor, nu a cursului. Monedele Europei emergente s-au tranzactionat in intervale inguste fata de euro luni dimineata in timp ce EURRON a urcat la 4.6675. Indicele dolarului se mentine in apropierea minimumului ultimilor trei ani din cauza ingrijorarilor starnite de intreruperea finantarii guvernului american.Euro a ramas solid in fata dolarului tranzactionandu-se in momentul redactarii peste USD 1.2255/EUR.​Investitorii urmaresc negocierile care se desfasoara in senatul SUA cu scopul reluarii finantarii guvernului in cea de-a treia zi in care acesta a functionat partial si eforturile depuse de liderii principalelor partide politice germane pentru a alcatui un guvern pana la jumatatea lunii martie. In cursul saptamanii sunt programate intalnirile de politica monetara ale Bancii Japoniei si (separat) BCE; cu toate ca se estimeaza ca ambele banci vor pastra neschimbata politica monetara, piata asteapta cu interes eventualele ajustari ale discursurilor oficialilor.Segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a crescut luni dimineata cu aproximativ 20 puncte de baza la 0.75% in timp ce maturitatile 1M-3M au urcat in zona 1.45% - 2.10%.Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute luni obligatiuni cu maturitate de sase ani in valoare de cinci sute milioane lei. Randamentul pe piata secundara a fost la inchiderea de vineri 4.24%.Preturile metalelor pretioase au ramas relativ puternice in dimineata de luni sustinute de evolutia ezitanta a dolarului. Aurul se tranzactioneaza sub nivelul 1,335.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul nivelului de 17.05 dolari pe uncie, platina a urcat la 1,017.00 dolari pe uncie, iar pretul paladiului s-a mentinut peste 1,100.00 dolari pe uncie.