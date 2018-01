Ministrul Finantelor: Luam in calcul posibilitatea de a nu mai plati contributii la sanatate pentru alte venituri in afara salariilor

Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania, Camera de Comert si Industrie a Romaniei, Coalitia pentru Dezvoltare a Romaniei, Patronatul Investitorilor Autohtoni - PIAROM, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania - UPLR. HotNews a transmis LIVE TEXT discutiile din Comisie. Vezi mai jos principalele declaratii din timpul discutiilor.Principalele declaratii de marti:Acum, cei cu profesii liberale platesc 32% . Dupa D600, lucrurile se schimba: platesc 45%. Deci vor avea venituri mai mici! Duce D600 la scaderea veniturilor celor cu profesii liberale sau nu?: Haideti sa-i lasam sa isi prezinte dansii Ordonanta si apoi sa punem intrebafri in cunostinta de cauza. Dansii sunt invitatii si sa-i lasam sa-si expuna un punct de vedere...Buna ziua, ma bucur ca ati invitat si reprezentanti ai organizatiilor profesionale. D600 nu este nou aparuta. Ea e o declaratie introdusa in 2012. De atunci ea se depune in fiecare an si are ca temren de depunere 31 ianuarie. Diferenta este ca acum apar noi categorii care trebuie sa depuna aceasta declaratie. In baza ei, ANAF emite o decizie prin care obligatiile se achita in 4 transe egale pana la sfarsitul anului. Aceasta declaratie urmareste modalitatea in care se declara contributiile pentru sanatate si pentru pensie.Noutatea este, de exemplu, la nivelul persoanelor cu venituri din drepturi de autor, care aveau anterior retinere la sursa (angajatorul le retinea CAS-ul si CASS-ul). In 2017, aceste persoane pe drepturi de autor trebuie sa depuna aceasta declaratie urmand ca organul fiscal sa-i calculeze obligatiile.Sa luam o situatie ipotetica: daca in 2018, veniturile nu sunt realizate la nivelul lui 2017, exista vreo procedura de regularizare?Se poate notifica organul fiscal privind incetarea activitatii. Anunta ca a incetat activitatea si la urmatoarele termene de plata nu mai plateste. Este un alt aspect care trebuie luat in calcul. Vom lua in calcul si cazul celor care in 2018 au venituri mai mici decat cele estimate. Aceasta situatie nu e prevazuta acum.E corect sa mai platim contributia la sanatate si pentru alte venituri decat salariile? Ca nu am parte de ingrijiri mai bune in sistemul medical.Luam in calcul si aceasta stuatie, de a nu mai plati contributii la sanatate pentru alte venituri inafara salariilor. Dar trebuie facuta o analiza si abia apoi luata o decizie.Am demarat deja sedinte prin care sa se explice detaliat cine si cum trebuie sa faca aceasta declaratie. Cea mai mare parte a contribuabililor stiu cum trebuie depusa. Vom incerca sa comunicam cat mai mult de ce trebuie sa faca aceste plati, la ce nivel trebuie facute samd., analizam prevederi tranzitorii. O sa purtam o discutie si din acest punct de vedere. Pentru cei care au depus ne vom raporta la acea declaratie, raportandu-ne la regimul fiscal cel mai favorabil. Vom introduce posibilitatea regularizarii acestei declaratii si de a face completari in interiorul ei. Se nasc extrem de multe situatii particulare. V-am zis, va trebui sa alegem varianta cea mai usoara pentru contribuabil.: O singura intrebare am: dupa ce veti face modificarile, retinerea va fi in continuare pentru CAS la venitul de 22.800, daca nu opteaza pentru alta suma. Este un avantaj, in opinia mea pentru cel care are o profesie liberala.Tocmai pentru ca este un avantaj, noi intentionam sa mentinem acest plafon.Suma care ar trebui platita, impartita la 4, cate transe de plata sunt, e chiar foarte mica.Cei care estimeaza ca nu vor realiza venituri de 22.800 de lei nu au obligativitatea de a depune aceasta declaratie.Pai nu conteaza cat estimez, ca D600 se refera la cat am avut anul trecut. La acele suma ma raportez!Este corect. Dar vom introduce aceasta posibilitate de a putea declara ca mi-am incetat activitatea pentru a nu mai datora bani.Cat despre sistemul nostru informatic, din 2012, reprezentantii Bancii Mondiale ne-au sesizat ca nu s-au facut progrese in contractul cu dansii de modernizare a sistemelor IT ale ANAF. Vom pune tot sistemul IT sub o singura umbrela, existand 322 de baze de date unele in limbaje de programare diferite. Din 2005 nu s-au mai facut achizitii in IT. Am gandit un centru national de informatii fiscale. Cei de la Banca Mondiala s-au aratat foarte incantati de acest proiect.Spuneati ca veti modifica aceasta Declaratie. Nu trebuiau aceste analize facute inainte? Am intalnit foarte multi romani revoltati. Plata contributiilor la sanatate e total inutile pentru cei care sunt si salariati. Nu mai spun ca investitiile pe piata de capital sunt investitii incerte. ..Asa cum v-am spus, luam in calcul sa nu se mai plateasca contributiile pentru satate pentru veniturile- altele decat salariile.Noi am instruit personalul nostru prin sistemul de conferinte, dar poate ca au existat si erori de comunicare.Admit ca noi trebuia sa facem mult mai mult pentru a ajuta contribuabilii sa inteleaga ce e cu D600!Chiar daca prelungim termenul de depunere, daca va mai fi vreo depunere, important e ca oamenii sa nu-si piarda calitatea de asigurat.: Salutam discutiile despre mecanismul de regularizrae, care nu exista pana acumSalutam prorogarea termenului, dar sa nu uitam ca februarie e o luna scurta. Eu nu cred ca in 2 saptamani se poate modifica D600 pentru a mai lasa inca doua saptamani contribuabililor ca sa inteleaga forma radical modificata, asa cum am inteles.Am dori sa fie foarte clar ca D600 e un efect. Cumva suntem intr-o situatie in care pana in februarie ar mai trebui sa mai apara o OUG care sa modifice OUG 79. Problema D600 este ca toate informatiile din ea exista deja la nivelul ANAF. De ce ar trebui sa mi le mai declar inca o data?Pe de alta parte, daca am vandut anul trecut niste actiuni la o firma, nu inseamna ca si anul acesta voi mai avea ce vinde.Ar trebui sa ne gandim daca ne trebuie aceasta Declaratie si daca nu cumva organul fiscal are deja aceste informatii?D-le ministru, e clar ca acele decizii luate pe picior ne bulverseaza pe toti. Va amintiti cum incercati sa ne convingeti cat de buna era TVA split. O alta masura luata si ea pe picior. Aproape in fiecare zi in Romania se schimba cate ceva in fiscalitate. Ati innebunit oamenii. Orice masura la care va ganditi, mai ales ca toate nebuniile astea fiscale nu erau in programul de guvernare, anuntati-le cu 6 luni inainte pentru a fi bine intelese!