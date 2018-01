Leul s-a depreciat marti in raport cu euro pana la un nou minim istoric de 4,6679 lei/euro

In ceea ce priveste raportarea la dolarul american, leul a pierdut teren, cursul ajungand la 3,8116 lei/dolar, in crestere cu 0,57 de bani (0,15%) fata de cotatia de luni, de 3,8059 lei pentru un dolar american.Pe de alta parte, francul elvetian a fost cotat la 3,9611 lei, in scadere cu 0,10 de bani (-0,02%), comparativ cu valoarea de 3,9621 lei stabilita in sedinta precedenta.Gramul de aur s-a scumpit, marti, cu 60,19 bani (0,36%), pana la 163,7611 lei, de la 163,1592 lei, cat s-a anuntat in sedinta anterioara.