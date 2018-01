Celebra Declaratie 600 va fi radical schimbata. Sau nu va mai fi deloc. Misa, Finante: Analizam introducerea regularizarii, a stopajului la sursa (acolo unde se poate) dar, si renuntarea la plata contributiilor de sanatate pentru alte venituri decat salariile

Participa la sondajul HotNews.ro, la finalul articolului: Ce crezi ca va face guvernul in privinta Declaratiei 600?

"Luam in calcul si aceasta stuatie, de a nu mai plati contributii la sanatate pentru alte venituri inafara salariilor. Dar trebuie facuta o analiza si abia apoi luata o decizie", a spus marti ministrul Finantelor, Ionut Misa, la o intalnire cu senatorii din Comisia Economica. In perioada urmatoare, functionarii Finantelor vor analiza introducerea unui mecanism de regularizrae, a stopajului la sursa (acolo unde se poate) dar si renuntarea la plata cotributiilor de sanatate pentru alte venituri decat salariile.In forma actuala, Formularul 600 trebuie depus, potrivit actualelor prevederi, de persoanele care, in anul fiscal precedent, au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau din alte surse. Declaratia poate fi depusa online, cu certificat digital, sau prin Spatiul Privat Virtual."Pentru cei care au depus deja declaratia, analizam prevederi tranzitorii. O sa purtam o discutie si din acest punct de vedere. Pentru cei care au depus ne vom raporta la acea declaratie, raportandu-ne la regimul fiscal cel mai favorabil. Vom introduce posibilitatea regularizarii acestei declaratii si de a face completari in interiorul ei. Se nasc extrem de multe situatii particulare. V-am zis, va trebui sa alegem varianta cea mai usoara pentru contribuabil", a mai spuys marti, ministrul Misa.Potrivit acestuia, va fi luat in calcul si posibilitatea de a face plata pe CNP considerandu-se ca aceasta plata reperezinta declaratia asupra sumelor de plata la bugetul de stat.De asemenea, in cazul in care contribuabilul inceteaza pe parcursul anului contractul in urma caruia obtinea venituri suplimentare, aceasta trebuie sa notifice organul fiscal cu privire la incetarea activitatii."Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunta ca si-a incetat activitatea pe care o desfasura pana la acea data si la urmatoarele termene (pentru ca suma trebuie platita in patru rate - n. r.) nu mai are obligatia de plata. Exista aceasta posibilitate de a nu plati, daca nu mai realizeaza venituri. Este un alt aspect pe care am putea sa il luam in calcul, cel legat de regularizarea contributiilor pe care eu decid sa le declar pentru ca estimez ca voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat ca se va realiza in proportie de 70.000 de lei. Atunci trebuie sa am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursului anului sa se faca regularizarea si sa primesc aceste sume. Acest lucru il avem in calcul si vom face aceasta mentiune expres", a spus marti ministrul Ionut Misa.Chiar daca prelungim termenul de depunere al declaratiei- daca va mai fi vreo depunere- important e ca oamenii sa nu-si piarda calitatea de asigurat, a mai spus Misa, lasand sa se intrevada si scenariul posibil al renuntarii definitive la D600, pentru ca toate informatiile din aceasta declaratie exista deja la nivelul ANAF. De ce ar trebui sa le mai declaram inca o data?