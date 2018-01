Misa, Finante: ​Romania a are un deficit bugetar, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017

De unde apar diferentele de calcul?

Romania a are un deficit bugetar, pe ESA, de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in Comisia economica din Senat, scrie Agerpres (vezi in finalul articolului diferenta dintre cele doua moduri de calcul al deficitului). "Suntem intr-un deficit ESA de maxim 2,8%, in conditiile in care tinta asumata la inceputul anului a fost de 2,96%. Deficitul cash este in tinta de 3%, la 2,96%, in conditiile in care la inceputul anului s-a asumat 2,98%. Deficitul structural va fi mai mic decat cel prognozat la inceputul anului si toti acesti indicatori macroeconomici pozitivi ne pozitioneaza intr-o alta relatie cu partenerii nostri de la Bruxelles", a spus Misa.El a precizat ca nu are o problema daca va fi schimbat din functie."Nu am am o problema daca voi fi schimbat din aceasta pozitie. Ce depindea de mine si de functia pe care am ocupat-o, respectiv stabilitatea macroeconomica si incadrarea in tinte a fost realizata", a explicat ministrul Finantelor.Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 10,2 miliarde de lei (1,21% din Produsul Intern Brut) dupa primele 11 luni ale acestui an, de la 6,6 miliarde de lei (0,79% din PIB) in primele 10 luni, conform datelor publicate miercuri de Ministerul Finantelor Publice.Fata de primele 11 luni din 2016 deficitul bugetului general consolidat aproape s-a dublat, de la 5,5 miliarde de lei (0,72% din PIB) in perioada ianuarie - noiembrie 2016 la 10,2 miliarde de lei in aceeasi perioada din acest an.Conform previziunilor economice de toamna publicate de Comisia Europeana, deficitul public ar urma sa ajunga la 3% din PIB in 2017, pentru ca in 2018 sa se agraveze si mai mult pana la 3,9% din PIB si sa ajunga la 4,1% in 2019.Diferentele apar de la metodologia diferita de calcul. Eurostat utilizeaza metoda ESA, in vreme ce FMI foloseste metoda cash. In cazul standardului ESA de pilda, garantiile de stat se adauga la deficit iar deficitul calculat astfel este mai mare decat cel obtinut prin calculul folosit de FMI.

Pe baza metodologiei cash de pilda, calculul deficitului bugetar are la baza bugetul general consolidat care reflecta, in principal, estimarea incasarilor si a platilor, acesta avand avantajul ca se bazeaza, pe raportarea si urmarirea fondurilor aprobate prin legile bugetare. Totodata, deficitul cash este acela pentru care se estimeaza necesitatile de finantare.

In vederea raportarii la EUROSTAT, pentru comparabilitatea datelor intre tarile membre UE, deficitul bugetar se calculeaza conform metodologiei ESA95.

Standardul ESA95 are ca principale diferente fata de metodologia cash inregistrarea veniturilor si cheltuielilor in sistem “accrual” (pe baza de angajamente, nu de plati efective precum in sistemul cash) si tratamentul fondurilor UE (UE este considerat in sistem ESA95 un sector separat). Pentru detalii, poate fi consultat “ Government Finance Statistics Guide – January 2007 ″ .