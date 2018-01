SONDAJ Ce credeti ca va face guvernul in privinta Declaratiei 600?

Sondaj HotNews.ro: Ce crezi ca va face guvernul in privinta Formularului 600?

PSD si guvernul au dat inapoi, incepand de luni, in privinta Formularului 600, care trebuie depus, conform ultimelor prevederi, de persoanele care in anul fiscal precedent au obtinut venituri din diverse activitati independente. Marti, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a spus ca sunt luate in calcul mai multe variante, inclusiv un mecanism de regularizare sau renuntarea la plata contributiilor de sanatate pentru veniturile non-salariale.