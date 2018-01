Florin Citu: Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare. Al doilea ca marime din istoria Romaniei.Oficialii Finantelor: Este o stire falsa. Nu au existat niciun fel de discutii pe acest subiect

La scurt timp dupa ce vicepresedintele PNL Florin Citu a scris pe contul sau de Facebook ca Ministerul Finantelor pregateste o echipa de negociatori pentru a contraca un imprumut-al doilea ca marime din istoria Romaniei, reprezentantii MFP au transmis pe grupurile de WhatsApp ca stirea e complet falsa. "Probabil vom da si o precizare oficiala, dar nu vrem sa se iste panica. Va informez ca este o stire falsa. Nu au existat niciun fel de discutii pe acest subiect", spun comunicatorii MFP.Mesajul liberalului Citu:"Criza romaneasca", o certitudine! Trebuie sa stiti adevarul. Un povestitor, care lucreaza intr-o institutie intr-o tara adevarata, partener strategic al Romaniei, mi-a aratat un document. L-am citit si sunt doua concluzii importante. Una ati mai auzit-o enuntata de mine, dar a doua este informatie bomba. Partenerii nostri strategici au dat verdictul. Romania este in CRIZA. O criza care va ajunge la nivel de alerta la jumatatea acestui an.“Criza romaneasca” (asa se vorbeste la Davos) se manifesta, conform partenerilor nostri in trei dimensiuni:- criza politica si institutionala- criza economica profunda generata de dezechilibre economice vizibile si usor de anticipat- criza morala a societatii romanesti.Cele trei dimensiuni ale “crizei romanesti” ofera motive de ingrijorare atat din punct de vedere al intereselor economice ale partenerilor nostri dar si din punct de vedere geostrategic si al functionarii statulului de drept.Imi doresc ca masurile sugerate de materialul respectiv sa nu fie aplicate niciodata Romaniei.Prestatia lamentabila, a nu mai putin de 2 guverne PSD in doar 12 luni, a generat o profunda criza de comunicare si credibilitate in ochii partenerilor nostri occidentali. Atacul la legile justitiei a intregit tabloul care arata ca Romania nu este guvernata.Oamenii au dreptate. Asta este si parerea mea. PSD a generat in Romania anul trecut criza economica, politica si morala. PSD nu poate guverna Romania!Si acum bomba. Ministerul Finantelor Publice pregateste echipa de negociatori pentru a contracta un imprumut mare. Al doilea ca marime din istoria Romaniei.Dragnea si Valcov nu ne spun, inca, de unde vor lua imprumutul. FMI+BM+CE (dobanzi mai mici dar reforme mai dure si control) sau un grup de banci private cu legaturi stranse cu o tara vizitata recent de Liviu Dragnea (sic!)?Recapitulam.Romania este in CRIZA si deja se vorbeste in mediile occidentale de asa numita “criza romaneasca” (vezi lipsa Romaniei de la Davos, Bulgarii sunt acolo). Iar pentru a nu ne prabusi, Dragnea va lua un imprumut mare.Intrebarea pe care ar trebui sa i-o puneti toti lui Liviu Dragnea: Dragnea, ai de gand sa faci un referendum inainte sa iei acest imprumut (al doilea ca marime din istoria Romaniei)?"