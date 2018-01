Enache Jiru revine in BNR, fiind consilier al Guvernatorului Isarescu

Enache Jiru, fostul secretar de stat din Finante, dat afara de Mihai Tudose la mijlocul lunii octombrie, a revenit in Banca Centrala, pe post de consilier al Guvernatorului BNR, fiind unul din cei 4 consilieri ai lui Mugur Isarescu. Jiru si-a inceput cariera in 1990, cand s-a angajat ca economist la Administratia Financiara a sectorului 2 (1990- 1991), dupa care s-a angajat la Banca Nationala (1991 - 1997). In 1998 a plecat la BNP Dresdner Bank Romania ca director al trezoreriei bancii, iar in 2000 a fost numit vicepresedinte la CEC Bank, de unde a plecat un an mai tarziu la Ministerul Finantelor, pentru a conduce Trezoreria statului.In toamna lui 2004 a fost din nou numit la conducerea Casei de Economii si Consemnatiuni, de aceasta data ca presedinte al bancii, dar a fost inlocuit de Eugen Radulescu cateva luni mai tarziu (martie 2005), dupa instaurarea guvernului condus de Calin Popescu Tariceanu.Ulterior, Jiru a fost vicepresedinte al companiei Energy Holding, iar in toamna lui 2007 presedinte al fondului de pensii MKB Romexterra, care la cateva luni a iesit de pe piata.In 2012, Enache Jiru a revenit ca secretar de stat la Finante si sef al Trezoreriei.