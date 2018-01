Cine este Viorel Stefan, noul vicepremier al Guvernului Dancila. Fost ministru de Finante in guvernul Grindeanu, criticat in mod repetat de Liviu Dragnea

Deputatul PSD Viorel Stefan, 62 de ani, seful comisiei de buget finante al Camerei Deputatilor a fost validat pentru functia de vicepremier. Stefan a mai indeplinit functia de ministru de Finante in Guvernul Grindeanu, dar a fost remaniat in urma unor acuzatii repetate venite din partea presedintelui PSD Liviu Dragnea, dar si ale lui Sorin Grindeanu. Dragnea se aratase deranjat de forma proiectului de buget pe care ministerul lui Viorel Stefan o lansase in dezbatere. El i-a imputat ministrului de Finante ca in proiectul de buget nu sunt cuprinse anumite masuri promise de PSD, iar alocarile unor ministere nu reflecta programul de guvernare al social-democratilor. Dupa parasirea demnitatii ministeriale, a revenit la conducerea comisiei de specialitate din Camera Deputatilor. Stefan este membru PSD din 1993, el avand la activ trei mandate de senator si doua de deputat.In perioada in care a fost la conducerea Ministerului Finantelor, a fost lansata intentia aplicarii impozitului pe gospodarie, la care s-a renuntat. "Cu siguranta, la un moment dat si in Romania va trebui sa aplicam globalizarea veniturilor. Nu avem un termen prestabilit, dar este un proces pe care il vom gestiona cu multa seriozitate", a spus Viorel Stefan la iesirea de la sedinta PSD de vineri.Este creditat ca fiind un bun finantist, fiind respectat ca atare atat de membrii comisiei de vuget a Camerei din randul Puterii cat si de catre cei din Opozitie.Inainte de Revolutie, Viorel Stefan a lucrat in cadrul Navrom, companie de transport fluvial de stat. Dupa Evenimentele din decembrie, Stefan a devenit sef de serviciu iar in 1991 ajunge directo general al Navrom. Stefan detine actiuni la firmele in care Navrom s-a divizat in urma priovatizarii (Navrom Bac si Navrom Reparatii), el avand de asemenea plasati circa 3 milioane de lei in actiuni ale Transport Trade Services- un grup de companii cu activitati in transporturi fluviale si pe calea ferata. Din grup fac parte firmele TTS, Transfer International Spedition, Mast Co, Navrom Galati si NFR Drobeta.Stefan mai detine un teren intravilan de peste 2500 metri patrati in Galati (cumparat in 2010), doua apartamente (unul in Capitala si altul in Galati) si o casa in Galati. El conduce o Toyota Auris model 2009, dar mai are un Seat Ibiza. Are declarati circa 10.000 de euro cash si doua credite luate de la BRD (unul de 110.000 de dolari, scadent in 2019 si altul de 1,3 milioane de lei, scadent in 2024).