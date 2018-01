Cine este Eugen Teodorovici, propunerea pentru ministrul Finantelor Publice: o cariera profesionala exclusiv in cadrul administratiei centrale, urcand pana la functia de ministru de Finante in Guvernul Ponta

Eugen Teodorovici are o cariera de 24 de ani in institutii publice, din care peste jumatate petrecuti in domeniul fondurilor europene. Cariera sa profesionala s-a desfasurat exclusiv in domeniul bugetar, in cadrul administratiei centrale, urcand pana la functia de ministru de Finante in Guvernul Ponta, unde a stat 8 luni si jumatate, fiind inlocuit de Anca Dragu. Teodorovici si-a inceput cariera profesionala ca referent in cadrul Directiei Generale de Management, Marketing, Prognoza si Resurse Umane din Ministerul Transporturilor (MT), unde ramane vreme de sase ani. In 1997 devine expert in Directia Generala de Integrare Europeana (MT), iar in 1999 se muta pe aceeasi pozitie, in Departamentul pentru Integrare Europeana, unde va fi director din iunie pana in decembrie 1999.La inceputul anul 2000 este numit director al Departamentului pentru Afaceri Europene, din Ministerul Afacerilor Externe, iar din decembrie, vreme de patru ani, conduce Directia de Coordonare a Programelor ISPA si SAPARD, din Ministerul de Finante.In aceasta institutie ramane pana in 2009, unde ocupa pe rand functia de director general al Autoritatii de Management pentru Fonduri de Coeziune, director general al Autoritatii de Management pentru Infrastructura, secretar de stat si director general al Autoritatii de Management ex ISPA. Din iunie 2009 si pana in mai 2012, Eugen Teodorovici ocupa pozitia de director al Autoritatii de Audit din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei. A doua jumatate a anului 2012 si-o desfasoara ca si consilier de stat in cadrul Aparatului Propriu de Lucru al primului-ministru. Din decembrie 2012 este ministrul al fondurilor europene in Guvernul condus de Victor Ponta si senator PSD de Buzau in Parlamentului Romaniei.Exista si aspecte controversate in cariera noului Ministru pentru Fonduri Europene, care implica suspiciuni de conflicte de interese. Astfel, potrivit profilului realizat de Gandul.info , este vorba despre un contract de 12 milioane de euro pentru care ar fi fost acordat prin CNADNR unei firme care apartinea nasului de cununie a sotilor Teodorovici.