ANALIZA ​Cinci schimbari de viziune ale Guvernului Dancila fata de Guvernul Tudose

Vom analiza oportunitatea reintroducerii impozitului pe venitul global (IVG) la nivelul persoanei fizice".Reamintim ca HotNewsde a se introduce acest impozit, iar presiunea publica creata a dus la amanarea aplicarii lui, desi proiectul are o sustinere deplinaFlorin Georgescu, cat si din partea numarului 1 al Bancii Nationale, Mugur Isarescu.E clar ca in cele din urma nu se va renunta la noul mecanism de impunere, dar ideea e ca mai intai ANAF sa isi unifice bazele de date, sa devina mai transparent si performant, dupa care putem discuta si despre aceasta schimbare radicala a filosofiei fiscale.

Potrivit programului Guvernului Dancila, incepand cu 1 ianuarie 2019 numarul taxelor, tarifelor si comisioanelor in Romania nu va fi mai mare de 50. Astfel, pentru populatie vor exista cel mult 10 taxe dintre care CASS, CAS, Impozitul pe venit, impozitul pe teren, impozitul pe bunuri imobil, impozitul pe masina, contributia de solidaritate, vignieta. Aceeasi intentie figura si in programul lui Tudose. Numai ca : la Tudose, celelalte taxe urmau sa fie eliminate, in vreme ce la Guvernul Dancila, ele vor fi eliminate "sau comasate.



In plus, din noul program dispare