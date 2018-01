Isarescu: Daca fortam cresterea economica peste ceea ce poate da economia va rezulta acumularea de dezechilibre si tensiuni/ Ne-am apropiat de nivelul de dezvoltare a UE, dar nu intreaga tara, ci doar anumite regiuni

"Sunt convins ca investitiile trebuie prioritizate astfel incat acestea sa sprijine cresterea economica. Investitiile in infrastructura (de educatie, de sanatate, dar si rutiera) au nu numai un rol economic, ci si unul social. Romania are cea mai mare disparitate regionala dintre statele UE. Chiar si Comisia Europeana a remarcat faptul ca decalajele dintre zonele de devoltare a Romaniei s-au adancit, conducand la aparitia unor poli de competitivitate regionala. Am avut convergenta, ne-am apropiat de nivelul de dezvoltare a UE, dar nu la nivelul intregii tari, ci numai la nivelul anumitor regiuni", a spus luni Guvernatorul BNR, MUgur Isarescu, la o coferinta de specialitate organizata de BNR si de cursdeguvernare.ro.Potrivit Guvernatorului, lipsa infrastructurii care sa interconecteze provinciile istorice actioneaza in sensul permanentizarii acestor decalaje, din pacate.Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana a fost insotita de speranta progresului si prosperitatii, si asta v-o spune un veteran, a mai amintit Isarescu, care a repetat ideea nevoii unei cresteri economice echilibrate, care sa nu genereze tensiuni. "Ne-am dorit sa crestem si e normal sa ne fi dorit asta! Trebuie insa sa ne dorim o crestere - careia ii spunem noi intr-o limba mai "pasareasca"- sustenabila. Una sanatoasa, care sa nu determine acumularea de riscuri sau dureroase corectii in viitor". Dezechilibrele trebuie corectate incet si pe parcurs., a mai spus numarul 1 din BNR."Daca fortam cresterea economica peste ceea ce poate da economia va rezulta acumularea de dezechilibre si de tensiuni", a mai aratat Isarescu, care a amintit in cateva cifre faptul ca aderarea Romaniei la UE a fost si este inca o poveste de succes.Este pentru a doua oara in ultimele luni cand Isarescu atrage atentia asupra ritmului de crestere al economiei Romaniei."Guvernele pastreaza de obicei un sistem stabil de impozite pentru a da predictibilitate mediului de afaceri, astfel ca in recesiuni nu reduc impozitele. Dar cheltuielile guvernamentale sunt crescute in timpul recesiunilor, nu in timpul in care economia creste cu rate inalte. In perioadele de avant economic, guvernele se multumesc cu cresteri relativ mai mici, dar care permit acumularea de rezerve pentru a stimula economia in recesiune. Dau acest exemplu pentru a sublinia ideea ca stabilitatea economiei este cheia pentru a avea un progres constant al nivelului de trai, masurat, de exemplu, prin nivelul PIB/locuitor. Stimularea consumului in perioade in care acesta creste si fara ajutorul politicilor macroeconomice nu ajuta la recuperarea decalajelor", a spus Isarescu in urma cu doua luni."Ca sa crestem mai repede trebuie insa sa marim potentialul nostru de crestere. Asta inseamna, in mod concret, ca potentialul factorilor de productie trebuie marit. Ma refer la toti factorii de productie, dar acum vreau sa ma refer in special la factorul capital si la factorul munca. Problema la noi este ca avem dificultati atat cu factorul capital cat si cu factorul forta de munca", explica tot in urma cu doua luni, Guvernatorul.