Procedura de restituire a taxelor sau altor venituri ale bugetului de stat platite in plus, in 3 intrebari si raspunsuri

Ce cuprinde cererea de restituire?

Unde se inainteaza documentele?

Ce se intalmpa daca Fiscul constata ca mai ai amenzi neplatite?

Vineri s-a publicat procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit (si pentru care nu exista obligatia de declarare). Cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta, HotNews a incercat sa clarifice actul normativ in 3 intrebari si raspunsuri.Pentru restituirea sumelor platite la bugetul de stat in plus fata de obligatia legala ori a sumelor platite in vederea realizarii unei prestatii care nu a mai fost efectuata si pentru care nu exista obligatia de declarare, incasate/stabilite de autoritatile si institutiile publice solicitantii depun la autoritatea sau institutia publica ce nu a realizat prestatia solicitata ori la care au efectuat o plata in plus fata de obligatia legala o cerere de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.Cererea de restituire este insotita de copii ale documentelor de plata ale solicitantului si trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:a)denumirea solicitantului;b)codul de identificare fiscala;c)domiciliul fiscal al solicitantului;d)suma si natura creantei solicitate la restituire;e)codul IBAN aferent contului in care se solicita restituirea, in cazul in care nu se opteaza pentru restituirea sumei in numerar;f)banca la care este deschis contul in care se solicita restituirea sumei;g)datele de identificare ale organului fiscal central competent in a carui administrare se afla acesta;h)motivul pentru care se solicita restituirea taxei, temeiul legal al solicitarii si documente justificative, daca este cazul.Autoritatea sau institutia publica verifica daca prestatia nu s-a realizat ori daca plata a fost efectuata necuvenit sau in cuantum mai mare decat obligatia legala si emite, in termen de 15 zile de la data depunerii cererii de restituire, o dispozitie de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.Autoritatea sau institutia publica mai verifica si incadrarea in termenul legal de prescriptie a dreptului de a cere compensarea sau restituirea sumelor in cauza, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire.Documentele prevazute mai sus se inainteaza, in termen de 3 zile de la aprobare, de catre autoritatea sau institutia publica, unitatii Trezoreriei Statului la care sunt arondate acestea.Unitatea Trezoreriei Statului care a incasat suma intocmeste, in termen de 3 zile de la primirea documentelor, documentul de plata prin care se transfera suma respectiva din contul de venituri al bugetului de stat in care a fost aceasta virata initial in contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.36.21.00 ¬Venituri ale bugetului de stat - Sume restituite aferente veniturilor incasate¬, codificat cu codul de identificare fiscala al solicitantului, deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal central competent, la care acesta este arondat, indiferent daca unitatile Trezoreriei Statului sunt diferite sau este aceeasi unitate a Trezoreriei Statului.In situatia in care se constata existenta unor obligatii fiscale restante, inclusiv amenzi de orice fel si alte creante bugetare, transmise spre recuperare organului fiscal central competent, suma solicitata se restituie solicitantului numai dupa constatarea compensarii cu obligatiile sale restante, scop incare sunt emise, in 2 exemplare, si transmise, in sistem informatic, unitatii Trezoreriei Statului Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume - in scopul efectuarii operatiunilor de compensare si/sau restituire.In cazul solicitantilor persoane juridice, restituirea sumelor cuvenite se efectueaza numai prin decontare bancara, in contul indicat prin cererea de restituire, iar in cazul solicitantilor persoane fizice, restituirea se efectueazafie in contul bancar indicat prin aceeasi modalitate de acestia, fie in numerar, pentru sume mai mici de 500 lei, la ghiseul unitatii Trezoreriei Statului, in baza Notei privind restituirea/ rambursarea unor sume.Dupa efectuarea compensarii si a restituirii, dupa caz, unitatea Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central competent, in termen de doua zile, in sistem informatic confirmarea operatiunilor efectuate.In vederea efectuarii restituirii in numerar, organul fiscal central competent transmite, in sistem informatic, unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin 7 zile lucratoare inaintea implinirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire, Decizia privind compensarea obligatiilor fiscale si/sau Nota privind restituirea/rambursarea unor sume, impreuna cu Instiintarea de restituire a unor sume reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare.