Dragos Neacsu: Investitiile nu trebuie confundate cu adrenalina unui film pentru ca este deosebit de important sa intelegem ca nu te joci cu banii tai

"Piata financiara ne-a obisnuit cu termeni cum sunt "riscul", "asumarea riscului", "previzionarea castigurilor". Cred ca acest jargon, potrivit pentru filmele de actiune din domeniul financiar fac rau atunci cand ne intoarcem in lumea reala. Investitiile nu trebuie confundate cu adrenalina unui film pentru ca este deosebit de important sa intelegem ca nu te joci cu banii tai. E nevoie de echilibru si maturitate, de decizii cumpanite si intemeiate pe informatii cat mai detaliate", a explicat Dragos Neacsu, CEO Erste Asset Management Romania, cu ocazia lansarii unei platforme de educatie financiara.Erste Asset Management Romania a lansat platformei Romania Investeste , un instrument financiar axat pe educatia financiara necesara celor care isi doresc sa inteleaga principiile care stau in spatele economisirii si investitiilor personale. Romania Investeste da posibilitatea de a intelege mecanismele care stau in spatele functionarii fondurilor de investitii si o descriere completa a modului in care iti poti gestiona eficient economiile personale.Platforma integreaza un instrument de auto-profilare vital oricarei persoane care isi doreste sa isi inteleaga apetitul pentru risc si comportamentul financiar atunci cand isi gestioneaza propriul buget. Pentru o cat mai buna evaluare a propriului viitor financiar, Romania Investeste pune la dispozitia celor interesati si un instrument de simulare istorica a fondurilor de investitii existente, astfel incat viitorii investitori sa se familiarizeze cu acest domeniu"Asta incercam noi sa facem prin intermediul platformei Romania Investeste, sa informam si sa ajutam la calibrarea deciziilor personale. Nu incurajam niciodata riscul de dragul riscului, instrumentul de profilare pe care il punem la dispozitia publicului este important in acest context pentru ca putem sa intelegem pana unde isi doreste cineva sa mearga atunci cand isi face propria analiza financiara de care va depinde gradul de bunastare de care se va bucura in anii care urmeaza. Educatia este baza oricarei decizii intelepte, mai ales a celor care implica bani si din acest motiv incurajam pe oricine doreste sa investeasca sa petreaca intai putin timp pe platforma Romania Investeste pentru a intelege functionarea mecanismelor financiare", mai spune Dragos Neacsu.