Tu cu cine faci afaceri in 2018? Cele mai riscante domenii din economie

CU CINE SA NU FACI AFACERI

CREDITUL FURNIZOR SI FACTURILE NEACHITATE LA TIMP

CUM EVITI RISCUL DIN AFACERI

Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei, privita din prisma riscului de business, iar concluziile sunt alarmante. Exista in Romania lui 2018 un om de afaceri care are face ,business'' cu 119 companii dintre care 116 sunt in insolventa. Si nu este singurul care se poate ,,lauda'' cu aceasta performanta. In topul realizat de KeysFin mai sunt alti 9 oameni de afaceri care au intre 40 si 100 de firme in insolventa.Unii le spun rechini, altii gropari, asta pentru ca multi dintre ei sunt specializati in achizitia si lichidarea firmelor cu probleme.Altii asa s-au obisnuit sa lucreze. Atunci cand nu le mai merg afacerile, le trec in insolventa si deschid altele noi.Pentru partenerii de afaceri, acest mod de a face business se traduce in marfa pierduta, bani blocati si chiar risc de faliment. Asta pentru ca peste80% dintre firmele din Romania sunt slab capitalizate, astfel ca nu au rezerve financiare care sa le permita sa treaca peste astfel de situatii.Potrivit unui studiu realizat de Keysfin ce a luat in calcul firmele inregistrate in BPI (Buletinul Procedurilor de Insolventa) detinute de actionari care au avut minim 2 companii in aceasta situatie intre 2008-2017, cel mai riscant domeniu este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1670), lucrari speciale de constructii (1566) si transporturi (1507).,,Microintreprinderile sunt cele mai expuse riscului, dovada ca 17.288 de astfel de societati sunt inregistrate in BPI. Au o capitalizare redusa, depinde foarte mult de parteneri si, atunci cand apar probleme, insolventa devine inevitabila¬, afirma analistii de la Keysfin. La mare distanta, in statistica privita din prisma formei de organizare, se afla firmele mici (519) si cele mijlocii (102), in timp ce companiile mari raportau doar 11 cazuri de insolventa la BPI.Din punct de vedere geografic, cele mai multe firme in aceasta situatie sunt din zona Bucuresti-Ilfov (6678, dintre care 5741 din Bucuresti), urmate de cele din Nord-Vest (6479) si Sud-Est (5149). La polul opus, cele mai putine societati in insolventa erau in Sud-Vest Oltenia (2630), acolo unde si mediul de business este mai putin activ decat in restul tarii.¬Statistica trebuie pusa in concordanta cu evolutia business-ului la nivel regional. Cum zona Capitalei este cea mai activa din punct de vedere investitional, era normal ca si numarul firmelor cu probleme sa fie mai mare. Asta nu inseamna ca bucurestenii sunt mai indisciplinati din acest punct de vedere. Am putea traduce situatia intr-un mod plastic - cu cat padurea este mai mare, cu atat sunt mai multe uscaturi", spun analistii KeysFin.Radiografia mediului de business arata ca cei mai multi oameni de afaceri implicati in firme in insolventa sunt barbati, peste 18.700, in timp ce sexul feminin este reprezentat de 6900 de actionari.Si varsta acestora prezinta un indicator interesant. Statistica arata ca cei mai multi actionari in cel putin doua firme in insolventa sunt din categoria de varsta 46-65 de ani, urmati de cei intre 31-45 ani. Interesant este si procentul celor de peste 66 de ani aflati in aceasta situatie (9% barbati, 3% femei).Pe ansamblu, varsta medie a oamenilor de afaceri indisciplinati este de 49,2 ani in cazul barbatilor si de 48,3 ani in cel al femeilor.Din punct de vedere al nationalitatii, romanii sunt cei mai riscanti investitori (25.600), urmati de italieni (503), turci (220), unguri (152), nemti (145), moldoveni (139), irakieni (86), israelieni (75), chinezi (55), britanici (51) si francezi (45).Potrivit analistilor de la Keysfin, printre provocarile anului 2018, dincolo de fiscalitatea impredictibila, de evolutia cursului valutar si de inflatie, trebuie trecute evolutia creditului furnizor si dinamica platii facturilor."Afacerile pe banii partenerilor si clientilor au devenit o adevarata moda in economia romaneasca. In lipsa unui capital suficient, tot mai multe firme aleg sa intarzie platile, apeland la creditul furnizor, un mecanism economic de finantare de business, fara dobanda, care se extinde tot mai puternic. 75% dintre firmele din economia romaneasca au ajuns sa apeleze la aceasta solutie, in conditiile in care finantarea bancara reprezinta, mai ales pentru IMM-uri, un domeniu greu accesibil", au explicat expertii KeyFin.Valoarea datoriilor comerciale inregistrate de companiile romanesti a depasit, in 2016, nivelul de 306,6 miliarde de lei, suma cu aproape 100 de miliarde de lei mai mare decat in 2009 (213,3 mld.lei) Potrivit studiului realizat de KeysFin, peste 400.000 de firme, care reprezinta 64% din economie, inregistrau datorii comerciale.Creditul comercial reprezenta, in 2016, 36,8% din totalul datoriilor companiilor, un procent cu 56% mai mare decat valoarea creditului bancar (133 mld.lei). Si valoarea facturilor restante din economia romaneasca a crescut semnificativ in ultimii ani. Cele mai multe facturi neachitate au peste 1 an (61%), urmate de cele cu intarzieri de peste noua luni (20%)."Sunt domenii unde platile se fac mai repede, cum este comertul, datorita fluxului de marfa, si altele in care platile se fac foarte greu, precum imobiliarele, pentru ca au nevoie de timpi mai mari de executie si depind, in mare masura, de circuitul bancar", au explicat analistii.Potrivit European Payment Report, riscul de neplata se va inrautati semnificativ in acest an, in opinia a peste 50% dintre investitorii chestionati in raport. Expertii au indicat disputele comerciale (81%) drept principala cauza pentru riscul de neplata, urmata de dificultatile financiare ale firmelor (68%) si de amanarea intentionata a platii facturilor (41%).Potrivit analistilor de la KeysFin, pentru a preintampina problemele financiare, firmele trebuie sa se informeze din timp in privinta situatiei partenerilor cu care lucreaza. In acest sens, se recomanda tuturor jucatorilor din piata care lucreaza cu facturi cu plata la termen sa apeleze la servicii specializate de management al riscului comercial."O analiza anuala a sectorului din care fac parte este esentiala pentru a-si face o idee cat mai clara despre evolutia acestuia si potentialele provocari viitoare. Adesea, in urma studiilor si analizelor de sector facute pentru diverse sectoare de activitate, s-au putut explica anumite probleme cu care se confrunta firmele si s-au putut lua din timp masuri impotriva riscurilor evidentiate ale sectorului analizat", au explicat analistii de la Keysfin.Informatiile din materialul de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.