INS: In 2017 s-au eliberat peste 41.000 de autorizatii de constructii rezidentiale, in ritm de crestere al PIB-ului

In anul 2017 s-au eliberat 41603 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 7,6% fata de anul 2016, arata datele Institutului National de Statistica, publicate marti. Pe regiuni de dezvoltare, situatia sta in felul urmator: Nord-Est (+851 autorizatii), Bucuresti-Ilfov (+799), Centru (+456), Vest (+350), Sud-Est (+286), Sud-Vest Oltenia (+258) si Sud-Muntenia (+137). Scadere s-a inregistrat in regiunea de dezvoltare Nord-Vest (-187 autorizatii).În luna decembrie 2017 s-au eliberat 2724 autorizaţii pentru construirea de clădiri rezidenţiale, din care 67,8% sunt pentru zona rurală. Distribuţia în profil regional evidenţiază o scădere a numărului de autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale, faţă de luna noiembrie 2017, în toate regiunile de dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-278 autorizaţii), Nord-Vest (-132), Sud-Muntenia (-69), Sud-Vest Oltenia (-57), Sud-Est (-51), Nord-Est (-44), Vest (-16) şi Centru (-12).