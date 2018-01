Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar, la aproape doi ani de functionare. Mai multi clienti multumiti, dar si loc de multe imbunatatiri

returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care ¬ in perceptia consumatorilor ¬ au fost retinute in mod nejustificat;

rescadentarea creditului;

diminuarea ratei lunare, in situatiile in care consumatorul apreciaza ca ratele lunare au fost marite de comerciant in mod abuziv;

restituirea sumei ce a rezultat din marirea marjei dobanzilor in mod excesiv, in acceptiunea consumatorilor;

reducerea marjei dobanzii si inghetarea cursului valutar la data incheierii contractului de credit (in CHF);

declararea creditului ca fiind scadent anticipat, fara respectarea conditiilor contractuale;

calcularea si plata ratelor in lei, la cursul de schimb valutar de la data incheierii contractului;

eliminarea unor clauze calificate de catre consumatori ca fiind abuzive, privind aplicarea de dobanzi penalizatoare;

radierea inregistrarilor din biroul de credit etc.



Toate cazurile sunt grele si fiecare isi are propriul grad de dificultate in negocieri, spune Camelia Popa, negociator intre banci si clienti. "Un consumator voia sa isi achite un credit in CHF ca sa isi vanda locuinta. S-a obtinut de la banca si reducerea comisionului de administrare, si a creditului de restituit catre banca, dupa care clientul s-a razgandit pur si simplu. Discutam despre un consumator cu studii superioare, de la care aveam anumite asteptari", explica Popa. "Cele mai grele dosare sunt cele in care treneaza cel mai mult negocierile. Sunt consumatori care au un dosar pe rolul instantelor si conditioneaza retragerea actiunii in instanta de acceptarea propriei solutii la sesizarea CSALB", spune un alt conciliator, Dragos Gheorghe.Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) devine, la mai putin de doi ani de la depunerea primei sesizari (martie 2016) o alternativa pentru tot mai multi clienti care au o nemultumire in relatia cu bancile sau IFNurile."In primele trei trimestre din 2017 a existat o rata de respingere (a solutiilor de conciliere propuse de CSALB) de circa 50%, din partea bancilor, in ultimul trimestru rata a scazut la 30%, rata ce s-a mentinut in 2018. Bancile au inteles ca e util sa apeleze la Centru, in loc sa ajunga in instanta, unde se stie ca sunt si alte costuri", a explicat si Liviu Fenoghen, directorul Centrului de solutionare alternativa a litigiilor in domeniul bancar (CSALB).In 2017, Centrul a gestionat 1.165 solicitari scrise, cu 148% mai multe fata de 2016. In acelasi timp, 2017 a confirmat deschiderea tot mai mare a bancilor catre solutionarea diferendelor prin intermediul Centrului si cu ajutorul conciliatorilor. Numarul cererilor transformate in dosare, adica acceptate de banci sau IFN-uri pentru a fi rezolvate la CSALB a crescut la 214 dosare, de aproape 5 ori mai mult comparativ cu anul anterior.In acelasi timp, consumatorii par sa fie tot mai informati cu privire la CSALB si serviciile pe care acesta le ofera, fiind inregistrate 505 solicitari conforme in 2017, cu 115% mai multe fata de 2016. "Rezultatele anului trecut ne confirma faptul ca CSALB devine din ce in ce mai des o alternativa pentru consumatori si banci, deopotriva. Ne asteptam, in continuare, la cresterea numarului de solicitari si dosare pe masura ce, atat consumatorii, cat si bancile, vor constientiza si vor aprecia mai mult avantajele oferite de solutionarea alternativa. Speram ca, in curand, CSALB sa fie prima optiune pentru rezolvarea diferendelor dintre consumatori si institutiile financiar bancare si nebancare", a declarat Alexandru Paunescu, membru in Colegiul de Coordonare al Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).Faptul ca solutionarea alternativa este luata in calcul de tot mai multi consumatori care au nemultumiri legate de relatia cu banca sau IFN-ul cu care lucreaza este evidentiat si de numarul mare al solicitarilor telefonice de informatii primite de CSALB, respectiv peste 7.000 anul trecut. Cele mai frecvente cereri conforme venite din partea consumatorilor vizeaza reduceri de comisioane, rescadentarea creditelor sau diminuarea ratei lunare. Conciliatorii CSALB au oferit solutii acceptate de ambele parti in 115 dosare in 2017, de aproape cinci ori mai multe decat in anul 2016, cand s-au finalizat cu hotarare doar 24 de dosare.Si in privinta incheierilor, adica a dosarelor in care partile nu ajung la o solutie de compromis convenabila, s-au facut progrese. In 2016, aproape jumatate dintre dosare s-au finalizat cu incheiere (20 de dosare dintr-un total de 46 de dosare gestionate de CSALB), iar in 2017 sunt 24 de dosare finalizate cu incheiere din totalul de 141 de dosare solutionate. Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor din domeniul Bancar este un organism independent, apolitic, nonprofit si de interes public, ce isi propune sa rezolve in mod echilibrat, rapid, gratuit pentru consumatori, neintelegerile dintre banci si consumatori, in afara instantelor de judecata. CSALB administreaza infrastructura necesara solutionarii alternative prin doua tipuri de proceduri: propunerea unei solutii (concilierea) sau impunerea unei solutii (arbitrajul). Conciliatorii/arbitrii desemnati sa solutioneze litigiile propun sau impun o solutie, in functie de procedura aleasa, in urma analizei documentelor si a discutiilor cu partile. In prezent, CSALB are 15 conciliatori care analizeaza dosarele si prezinta o solutie de stingere a litigiului.Ce i se poate reprosa Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), este faptul ca din cei 5 membri ai Consiliului de Coordonare, patru sunt bine conectati la sectorul bancar. Chiar daca acei conciliatori sunt independenti, faptul ca 4 membri din 5 au avut sau au legaturi cu bancile nu e de natura sa ofere garantii de independenta.Cu toate acestea, de remarcat este gradul ridicat de rezolvari in favoarea reclamantilor.Un alt repros este acela ca Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul bancar nu are niciun reprezentant al asociatiilor de consumatori care sa fi fost desemnat printr-o procedura transparenta . Oficialii CSALB spun ca ei sunt oricand bineveniti, dar cele cateva organizatii reprezentand consumatorii nu s-au inteles intre ele cu privire la care dintre organizatii i-ar reprezenta mai bine.Una peste alta, loc de adus imbunatatiri, inca exista. Nu putem insa sa nu remarcam faptul ca, pentru o organizatie aflata la inceput de drum, CSALB isi are deja un contur clar formulat care o onoreaza. Mai are de eliminat doar cateva umbre.P.S. De notat este si faptul ca la CSALB, totul e gratuit. Nu va costa nimic sa incercati sa va rezolvati problemele cu banca!