Revenire spectaculoasa in sistemul bancar: Nicolae Danila ex-BCR, ex-BNR, favorit la conducerea boardului Piraeus Bank

Fostul presedinte al BCR si ulterior membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale este in plin proces de negociere cu noul proprietar al Piraeus Bank Romania ( fondul de investitii J.C. Flowers), pentru postul de presedinte al boardului, au confirmat pentru HotNews.ro surse apropiate discutiilor. Sibian la origine, avand 66 de ani, Danila este cel mai cunoscut bancher comercial local, avand o avere estimata la peste 20 de milioane de euro.Initial, informatia a fost publicata de ZF, dar 3 surse independente au confirmat-o pentru HotNews.ro.Danila a demisionat in mod neasteptat de la conducerea BCR la finele lui octombrie 2007, fiind inlocuit cu Manfred Wimmer, cel care a condus echipa responsabilă de achiziţia Băncii Comerciale Române de către Erste Group.Reamintim ca, incepand inca din anul 1976, Nicolae Danila a lucrat la sucursala de la Bucuresti a bancii americane Manufacturers Hanover Trust Co., unde a parcurs mai multe etape profesionale, fiind promovat in anul 1985 ca asistent al vicepresedintelui si sef al Departamentului de dezvoltare a afacerilor. In anul 1988 a absolvit la Paris cursurile programului privind legislatia financiara si bancara din tarile Uniunii Europene. De asemenea, a beneficiat de specializari bancare la New York, Londra, Viena si Berlin.La inceputul anului 1992, Manufacturers Hanover Trust Co. a fost achizitionata de catre banca americana Chemical Banking, Danila fiind numit ca vicepresedinte si director general adjunct al sucursalei din Bucuresti a Chemical Bank. Procesul de fuziune bancara a continuat in anul 1996 cu achizitionarea de catre Chemical Bank a bancii americane The Chase Manhattan Corporation, noua banca schimbandu-si denumirea in The Chase Manhattan Bank. Nicolae Danila si-a mentinut functia de vicepresedinte la sucursala din Bucuresti al noii banci formate.In anul 1998, Nicolae Danila este numit in functia de consilier special al guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. In perioada martie - octombrie 1999 detine functia de administrator special al Bancii Romane de Comert Exterior (Bancorex), iar dupa lichidarea acesteia prin fuziunea cu Banca Comerciala Romana (BCR), devine in noiembrie 1999 prim-vicepresedinte al BCR.In ianuarie 2000, devine presedinte si director general al Bancii Comerciale Romane, banca la acel moment cu capital majoritar de stat, inlocuindu-l pe Ion Ghica. In mai 2006 a fost finalizata tranzactia prin care Erste Bank a preluat 69% din actiunile BCR, Nicolae Danila devenind presedinte executiv al BCR, care detinea in acel moment o cota de piata de 25%.In perioada conducerii sale, BCR a primit mai multe premii din partea publicatiilor straine de specialitate.In paralel cu activitatea bancara, Danila a participat ca autor sau coautor la redactarea unor cursuri universitare, predand ca profesor universitar la Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori din cadrul ASE Bucuresti, precum si la Institutul Bancar Roman. Danila vorbeste fluent engleza si franceza.Procesul de finalizarea achizitiei Piraeus va mai dura o perioada, pana cand BNR va aproba tranzactia si apoi Consiliul Concurentei isi va da ok-ul.