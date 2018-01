Glapinski, guvernatorul Bancii Poloniei: Mai bine sa avem o rata de crestere de 3%, decat sa ne dezvoltam ca Romania

La sfarsitul anului 2017, in ultimul trimestru, economia a crescut cu aproximativ 5%. Aceasta este, evident, o veste buna, deoarecemareste veniturile bugetului si poate permite o crestere a salariilor . In acest an, rata de crestere poate ca va fi putin mai mica, dar va ramane o crestere foarte buna, mai aproape de rata naturala de crestere, cea care te protejeaza impotriva dezechilibrelor. Noi, bancherii centrali, suntem responsabili pentru aceasta, astfel incat aceste dezechilibre sa fie indepartate.



Intr-o mare masura, avem o dezvoltare durabila. Singurul domeniu care necesita monitorizare este piata fortei de munca. Cercetarile noastre arata ca desi, aceasta problema nu este inca deosebit de acuta astazi, in cativa ani va fi mult mai vizibila. Prin urmare, analizam cu atentie intrarea imigrantilor din Ucraina pentru a afla care este impactul acestora asupra economiei noastre.



Ar putea fi mai bine ca economia noastra sa nu creasca prea repede, pentru ca atunci aceste dezechilibre vor creste in mod natural.

Datele noastre actuale indica faptul ca ratele (dobanzii de politica monetara- n.red) pot ramane neschimbate pana la sfarsitul anului. Ceea ce nu inseamna ca daca se va intampla ceva in economie, nu vom reactiona.



Nu exista nicio sansa ca Banca Centrala Europeana sa decida rapid majorarea ratelor dobanzilor.

Suntem intr-o democratie si nu putem interzice folosirea criptomonedelor. Dar in acelasi timp nu vrem ca investitorii sa-si investeasca banii in tranzactii cu risc ridicat. In Davos, aproximativ o treime din conversatiile mele aufost pe tema criptomonedelor. Surprinzator de mult. Din fericire, exista tot mai multe companii care se asigura ca au solutii care impiedica utilizarea criptomonedelor pentru spalarea de bani sau pentru crearea unor mecanisme piramidale. Banca centrala trebuie sa investeasca sume mari de bani pentru a crea departamente si unitati specializate care sa monitorizeze aceste riscuri.

"Nu pacatuiesc spunand ca, pentru Polonia, ar fi mai bine sa aiba o rata de crestere de 3% pentru o lunga perioada de timp decat sa ne dezvoltam ca Romania, a carei economie a crescut cu 8% anul trecut. Acolo, la un moment dat, cresterea poate incetini puternic si, pe medie, in cativa ani va fi mai mica", a explicat Guvernatorul Bancii Poloniei, Adam Glapinsk, intr-unAti fost pentru a doua oara la rand la Forumul Economic Mondial de la Davos. Ce cauta presedintele BNP intr-un astfel de loc?Bancherii centrali nu se cauta unul pe celalalt. Ne intalnim la fiecare doua luni la Basel si la fiecare trei luni la Frankfurt. Cu toate acestea, la Davos am ocazia de a ma intalni cu reprezentantii companiilor care se ocupa de inovatiile din zona financiara, inclusiv cu noile tehnologii destinate bancilor centrale. Ma intalnesc cu economisti eminenti, finantatori si investitori. Acesti oameni sunt formatori mondiali de opinie si in urma discutiilor cu ei sau cu reprezentantii celor mai mari companii, stim incotro se indreapta lumea. Forumul din acest an pune accentul pe tema reducerii inegalitatilor in materie de venituri si proprietati.Stim ca bogatia din lume este distribuita inegal si nu va fi distribuita uniform. Acestea sunt calitatile capitalismului. Este dificil sa ai o piata libera fara toate consecintele pe care le aduce aceasta. Limitarea inegalitatilor este necesara, dar nu va avea loc ca urmare a influentei mecanismelor de piata spontane, numai datorita actiunii statului si a unei legislatii adecvate in domeniul impozitelor si cheltuielilor publice. Unii spun ca o economie ar merge bine fara interventia statului. Dar este clar ca intr-o astfel de tara, in cativa ani ar aparea o revolutie si un sfarsit al democratiei. Un astfel de sistem s-ar autodistruge. Democratia noastra este reglementata de proceduri democratice si trebuie sa ne asiguram in mod constant ca nivelul inegalitatii nu este prea ridicat.Ce a mai spus Glapinsk:Adam Glapinski este profesor de stiinte economice. E guvernator din iunie 2016, inainte de asta el fiind membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Poloniei. Dupa 1990, el a detinut multe functii importante in administratia publica, inclusiv ministru al constructiilor si al economiei. A fost deputat si senator si apoi consilier al presedintelui Lech Kaczynski.