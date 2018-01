Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei (analiza a Academiei Romane)

Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, reiese dintr-o analiza realizata de Academia Romana - Centrul de Cercetari Financiare si Monetare "Victor Slavescu" pentru Asociatia Profesionala a Emitentilor de Tichete (APET). La fiecare 25 de noi beneficiari ai tichetelor de masa se creeaza un loc de munca in sectorul agroalimentar, retail sau horeca, reiese din acelasi studiu care confirma, cu date concrete, impactul pozitiv, economic si social, al acestui beneficiu extrasalarial.Sistemul tichetelor valorice are un potential important de crestere a productivitatii muncii, precum si a starii de sanatate si a nivelului de trai al angajatilor si al familiilor acestora. Tichetele valorice cresc venitul disponibil din munca, stimuland consumul si sprijinind economia locala, cu impact pozitiv asupra ofertei interne, a gradului de ocupare, a veniturilor bugetare si a predictibilitatii mediului de afaceri. Ele contribuie totodata la reducerea economiei subterane si evaziunii fiscale, precum si a cheltuielilor de protectie sociala.Tichetele valorice, indeosebi tichetele de masa, pentru care s-au facut calcule specifice pentru anii 2014 si 2016, au o eficienta remarcabila in generarea de consum, locuri de munca si venituri bugetare, ca urmare a efectului de rostogolire a impactului lor pe sase "valuri" succesive de impuls economic.Autorii studiului au descris fiecare "val" astfel:- primul "val" se refera la generarea de venituri bugetare prin simpla acordare a tichetelor de masa- impozit pe salariu la nivelul angajatilor care primesc tichete de masa, impozit pe profit la nivelul emitentilor de tichete;- al doilea "val" se refera la generarea de impozit pe profit la nivelul retailerilor care accepta plati cu tichete de masa la bunurile alimentare vandute, de TVA la nivelul producatorilor de produse primare agro-alimentare vandute retailerilor, de impozit pe profit la nivelul producatorilor de produse primare agro-alimentare vandute retailerilor;- al treilea "val" se refera la generarea de noi locuri de munca de tip salarial, precum si de locuri de munca de tip non-salarial (conventii de munca ad hoc sau pe durata determinata sau pe activitati pre-stabilite) la producatorii de produse agro-alimentare primare, la retaileri, la emitentii de tichete de masa, la firmele curierat;- al patrulea "val" se refera la generarea de venituri bugetare (impozit pe profit, impozit pe salariu, contributii sociale, TVA) aferente noilor locuri de munca salariate;- al cincilea "val" se refera la cresterea consumului de bunuri alimentare (consum efectiv final al gospodariilor populatiei) generat de noii salariati, precum si noile persoane ocupate non-salariate;- al saselea "val" se refera la generarea de noi venituri bugetare la nivelul TVA aferent consumului suplimentar.Astfel, in 2016, sistemul tichetelor de masa a injectat in economie 5,7 miliarde de lei (volum de emitere), generand 104.440 locuri de munca si un consum total de 8,4 miliarde de lei, care include si consumul generat de aceste locuri de munca. De asemenea, incasarile bugetare au fost de 2,3 miliarde de lei (TVA - 784,4 milioane de lei, contributii sociale - 396,4 milioane de lei, impozit pe salariu - 1 miliard de lei, impozit pe profit - 111,6 milioane lei), cu un sold pozitiv pentru bugetul public de 133 de milioane de lei. Studiul Academiei Romane evidentiaza faptul ca tichetele valorice, in special cele de masa, aduc la bugetul public venituri bugetare echivalente cu o rata de impozitare de circa 40%. Aceasta eficienta in asigurarea veniturilor bugetare, mai mare decat eficienta tuturor impozitelor si contributiilor sociale actuale, este posibila datorita "ecoului" pe care, prin natura si functionarea lor, tichetele de masa il au in economia reala si in cea nominala.Performanta economica, fiscala si sociala a tichetelor de masa le confera un avantaj net fata de indemnizatiile de hrana, prevazute a le inlocui, de la 1 decembrie 2018, in cazul personalului platit din fonduri publice. Pentru anul 2019, studiul arata ca bugetul public ar castiga 1,4 miliarde de lei daca toti bugetarii ar primi tichete de masa (la valoarea actuala de 15 lei pe zi) in locul indemnizatiilor de hrana (in valoare anuala de doua salarii minime brute pe economie), in conditiile prevederilor noului Cod Fiscal. Pentru acelasi an 2019, restrangand comparatia doar la bugetarii din domeniul sanitar, calculele arata ca bugetul public castiga 360 milioane de lei prin acordarea de tichete de masa, in valoare de 15 lei pe zi lucrata, comparativ cu acordarea de indemnizatii de hrana, conform prevederilor noului Cod Fiscal.Studiul de cercetare "Impactul economic, social si financiar al sistemului tichetelor valorice (tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanta)" a fost derulat in lunile octombrie-noiembrie 2017, folosind tehnici de analiza calitativa si cantitativa a datelor empirice disponibile pentru perioada 2009-2017.