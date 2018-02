UPDATE Guvernul a aprobat OUG privind amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie

Participa mai jos la sondajul HotNews.ro: Ajuta cu ceva amanarea formularului 600 pana in aprilie?

CAS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri lunare din activitati independente, cumulate din toate sursele in anul fiscal precedent, peste nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare in luna ianuarie a anului de impunere (pentru anul fiscal 2018 salariul minim brut este de 1.900 lei);

CASS se datoreaza de catre persoanele care au realizat venituri in anul fiscal precedent, din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse, cumulate din toate sursele, cel putin egale cu 12 salarii de baza minime brute pe tara (22.800 lei pentru anul fiscal 2018).

Guvernul va adopta in sedinta de miercuri un proiect de Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. "Astazi vom adopta OUG privind prorogarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 15 aprilie", a anuntat premierul Vasilica Viorica Dancila, la inceputul sedintei de Guvern.Acesta a precizat ca in perioada urmatoare, Ministerul Finantelor trebuie sa identifice o solutie permanenta "care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, iar plata sa se faca o singura data pe an si nu anticipat".Proiectul de OUG a fost aprobat. Formularul 600 - Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari sociale si cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate - va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate astazi de Guvern.Potrivit unui comunicat al Guvernului, termenul de depunere a Formularului 600 este astfel prelungit de la 31 ianuarie 2018 la 15 aprilie 2018. Masura a fost luata in scopul cresterii gradului de conformare a contribuabililor la noile cerinte de raportare si indeplinire a obligatiilor declarative instituite pentru stabilirea contributiilor sociale obligatorii (contributia de asigurari sociale si de asigurari sociale de sanatate). Pana acum au fost depuse circa 28.500 de formulare, dintr-un numar total estimat de aproximativ 210.000, potrivit estimarilor facute la nivelul anului 2016.Formularul 600 se depune, potrivit prevederilor Codului fiscal, de la 1 ianuarie 2018, in cazul contribuabililor persoane fizice, care in anul fiscal precedent au obtinut venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau venituri din alte surse. CAS si CASS se datoreaza astfel: