Bancile Centrale si criptomonedele. Cum se raporteaza autoritatile monetare din Europa la Bitcoin si la ce ne-am putea astepta in Romania?

Unde suntem in Romania?

Recent, a facut valva o stire cu privire la faptul ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar fi dispus blocarea conturilor celor care tranzactioneaza moneda virtuala Bitcoin, ceea ce s-a dovedit a nu fi tocmai corect. E drept ca, la fel ca alte banci centrale din Europa, nici Banca Nationala de la noi nu este un fan al criptomonedelor. Pentru a vedea cum se raporteaza alte banci centrale din UE la Bitcoin, Hotnews.ro a adresat o solicitare Bancii Centrale Europene. Si am aflat urmatoarele.Bitcoin nu este moneda legala ("legal tender"), nici moneda electronica (sursa ). Populatia a fost avertizata cu privire la acest aspect, cu precizarea ca monedele virtuale nu sunt supravegheate de catre Banca Belgiei (vezi sursa anterioara)Moneda Bitcoin nu este catalogata drept bancnota, moneda, moneda scripturala sau moneda electronic. Nu este necesara nicio licenta pentru cumpararea sau vanzarea de moneda Bitcoin, iar aceste activitati nu sunt supravegheate. Este posibil ca astfel de licente sa fie necesare pentru tranzactionarea de produse derivate ce au drept active suport moneda Bitcoin, pentru administrarea unui fond ce investeste in monede Bitcoin sau pentru transferul de fonduri intre cumparatori si vanzatori de monede Bitcoin de catre operatorul unei platforme de tranzactionareBitcoin nu este o moneda ("currency"). Oamenii au fost avertizati ( sursa ). Prestatorii de servicii in moneda Bitcoin nu necesita o licenta. Reglementarea monedei Bitcoin ar trebui realizata la nivel european sau chiar global ( sursa Germania. Unitate de cont (sursa), nu este moneda legala ("legal tender"), dar este instrument financiar. Populatia a fost avertizata cu privire la riscuri. Potrivit BaFin, Autoritatea de supraveghere financiara din Germania, utilizarea, cumpararea, vanzarea sau "mineritul" monedei Bitcoin nu necesita o licenta. Serviciile aditionale pot avea insa nevoie de o astfel de licenta, asadar firmele ce doresc sa presteze activitati privind moneda Bitcoin sunt sfatuite sa se consulte cu BaFin de la caz la caz.Banca centrala, Autoritatea de supraveghere financiara si Ministerul de Finante au declarat ca moneda Bitcoin nu este moneda legala ("legal tender"), ci "un mijloc alternativ de plata ( sursa ). Toate cele trei institutii au avertizat consumatorii si au evidentiat potentialele amenintari. Directorul Departamentului privind sistemele de plati si de decontare din cadrul Bancii centrale a avertizat impotriva monedelor virtuale. Asta desi Ministerul de Finante a declarat ca vanzarea si cumpararea de moneda Bitcoin nu sunt ilegaleMonedele virtuale nu sunt considerate monede legale, din moment ce nu sunt emise de catre autoritatea monetara guvernamentala ( sursa ) . A fost publicata o nota informativa, care avertizeaza populatie. Monedele virtuale nu sunt supravegheate in acest moment de catre autoritatea monetara spaniola.Autoritatile considera tranzactiile cu moneda Bitcoin drept o forma de furnizare a serviciilor financiare pentru care este necesara o licenta de prestator de servicii de plata.Federatia Bancara Franceza a precizat ca, pentru veniturile realizate din vanzarea monedelor virtuale catre un cont bancar personal, ar putea fi necesar ca banca sa completeze o declaratie la Agentia de combatere a spalarii banilorNu este moneda legala ("legal tender"), nici moneda electronica, nici valuta.Monedele virtuale nu sunt monede legale ("legal tender. Au fost emise avertismente populatiei. Companiile ce doresc sa desfasoare activitati in sectorul financiar (inclusiv furnizarea de servicii de plata utilizand monede virtuale sau infiintand platforme de tranzactionare) trebuie sa ceara autorizarea din partea Ministrului de Finante si sa fie supravegheate de catre CSSF (Autoritatea de supraveghere a sectorului financiar) (sursa)Monedele virtuale nu sunt monede legale ("legal tender") S-au emis avertismente. Moneda Bitcoin nu este supravegheataMoneda Bitcoin nu intra sub incidenta Dutch Financial Supervision Act. Prin urmare, De Nederlandsche Bank (DNB) nu supravegheaza monedele virtuale si nici entitatile care le tranzactioneaza.In iunie 2014, DNB a avertizat bancile si institutiile de plata asupra riscurilor derivate de integritate asociate monedelor virtuale. Potrivit DNB, acestea nu cunosc in mod suficient identitatea partilor ce participa in tranzactiile cu monede virtuale. DNB a calificat monedele virtuale existente - Bitcoin si alte monede virtuale alternative (¬altcoins¬) drept produse cu profil de risc extrem de ridicat.Bitcoin nu este moneda ("currency") si nici instrument de plata. Moneda Bitcoin ar putea cadea sub incidenta Actului de Prevenire a spalarii banilor si a finantarii terorismuluiNu este moneda ("currency") si nici instrument de plata . Au fost emise avertismente.Bitcoin este activ, nu moneda ("currency") S-au emis avertismente populatiei. Tranzactiile cu moneda virtuala trebuie sa fie raportate catre Autoritatea de supraveghere financiara (sursa)Monedele virtuale au un rol limitat ca moneda ("money"), pentru relativ putini utilizatori . Au fost emise avertismente.Inca din 2015, Banca Nationala a Romaniei afacea urmatoarele precizari cu privire la riscurile asociate Bitcoin:Moneda virtuala nu este moneda nationala si nici valuta, iar acceptarea acesteia la plata nu este obligatorie din punct de vedere legal. Totodata, moneda virtuala nu reprezinta o forma de moneda electronica, in intelesul Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica.Utilizarea schemelor de moneda virtuala ca modalitate alternativa de plata prezinta potentiale riscuri pentru sistemul financiar legate de lipsa reglementarii si a supravegherii, spalarea banilor, finantarea terorismului, volatilitatea pretului si lipsa unei securitati adecvate, potrivit unui raport elaborat recent de catre Banca Centrala Europeana (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf).De asemenea, Autoritatea Bancara Europeana a avertizat consumatorii cu privire la riscurile asociate cumpararii, detinerii si tranzactionarii monedelor virtuale si, ulterior, a emis o opinie referitoare la schemele de moneda virtuala. (Documentele se regasesc la https://www.eba.europa.eu/documents/10180/598420/ EBA_2013_01030000_RO_TRA.pdf si http://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf).Banca Nationala a Romaniei monitorizeaza evolutia acestor scheme de moneda virtuala din perspectiva unor potentiale riscuri asupra sistemului financiar.E foarte posibil ca BNR sa lanseze avertismente similare celorlalte banci centrale europene, dar de aici pana la inchiderea de conturi este o cale foare lunga.