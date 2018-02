Colosul bancar chinez ICBC intra pe piata din Grecia

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), cea mai mare banca chineza, dar si cea mai mare din lume pe baza capitalizarii, se afla pe punctul de a obtine autorizatie bancara in Grecia, potrivit Kathimerini, citat de Rador.Potrivit unor informatii ale ziarului grecesc, discutiile se afla deja intr-un stadiu avansat deoarece in afara de contactele ce au avut loc cu sefii ministerului economiei si dezvoltarii, reprezentantii colosului chinez au intreprins si pasii necesari pe langa Banca Centrala a Greciei. Interesul, dupa cum semnaleaza surse bine informate, este unul "direct", iar depunerea dosarului pentru obtinerea autorizatiei bancare este asteptata in curand.In centrul interesului se afla investitiile in sectorul bancar, in industrie si in infrastructura care reprezinta domenii in care este specializata Industrial and Commercial Bank of China, importanta fiind insa prezenta acesteia si pe piata de retail banking. Potrivit unor informatii exista un interes puternic pentru finantarea unor mari proiecte investitionale, care nu se limiteaza doar la sustinerea grupurilor si companiilor chineze care isi desfasoara activitatea in Grecia.Este relevant faptul ca Industrial and Commercial Bank of China activeaza in multe tari europene, cum ar fi Olanda, Luxemburg, Polonia, Belgia, Italia, Spania si Marea Britanie si ca desi ar fi putut folosi pasaportul european pentru activitatea ei din Grecia, intentia grupului financiar chinez este de a activa prin intermediul unei sucursale sau chiar al unei filiale. Acest lucru inseamna ca in proiectele ICBC se afla dezvoltarea unei retele de agentii in Grecia.Industrial and Commercial Bank of China este cea mai mare banca din lume, pe baza indicelui 1000 Top Forbes pentru 2017 (pentru al patrulea an consecutiv), cu un total de capitaluri administrate de 3,5 trilioane de dolari, veniturile totale ridicandu-se la 151,3 miliarde de dolari. Este prezenta in 42 de tari din intreaga lume, are 462.000 de angajati si este listata pe bursele din Hong Kong si Shanghai.Face parte din cele patru mari banci de stat din China, celelalte trei fiind Bank of China, Agricultural Bank of China si China Construction Bank.Se asteapta ca prezenta ei in Grecia sa functioneze ca o parghie de dezvoltare nu numai pentru finantarea investitiilor chineze, ci si a economiei in ansamblu.