[P] Investeste inteligent pentru planurile tale

Subiectul banilor face inevitabil parte din categoria lucrurilor care ne influenteaza traiul si, in ciuda faptului ca ar trebui sa ii acordam o importanta deosebita, de cele mai multe ori echivalam acest subiect cu nivelul veniturilor lunare, fara sa ne gandim si la alte aspecte ale sale.Este adevarat ca un salariu stabil ne poate oferi confort, dar, daca ne gandim la viitor, este necesar sa intelegem ca nivelul veniturilor curente nu ne garanteaza ca ne vom bucura, alaturi de cei dragi, de bunastare financiara.Chiar daca circumstantele vietii obisnuite ne constrang de cele mai multe ori sa ne preocupam exclusiv de problemele actuale, trebuie sa subliniem importanta ridicata pe care o are planificarea viitorului financiar si faptul ca siguranta zilei de maine ne poate ajuta sa ne bucuram mai mult de prezent.Fie ca te gandesti la banii de care vei avea nevoie la batranete, la sustinerea financiara a copiilor tai sau iti doresti sa fii pregatit pentru eventualele situatii neprevazute care pot aparea in viata ta, trebuie sa stii ca nu este niciodata prea devreme sa economisesti, indiferent de suma pe care alegi sa o pui deoparte. Pentru a-ti asigura echilibrul financiar in viitor, incepe sa economisesti si sa investesti din timp. In acest fel, vei acumula bani pe o perioada mai lunga si vei evita situatiile de risc ridicat ce pot sa apara in cazul in care incepi sa economisesti tarziu.Riscul de a pierde bani, pe care un produs de investitii il poate presupune, este printre cele mai invocate motive atunci cand alegi sa nu investesti, dar este necesar sa stii ca daca alegi sa pui bani deoparte intr-un mod inteligent, poti diminua considerabil aceste riscurile financiare.Trebuie sa fii bine informat cu privire la solutia de economisire si investitii pe care o alegi si sa fii atent la comisioanele si costurile pe care le presupune investitia ta, astfel incat sa te bucuri de rezultatele ei.Daca esti in cautarea unei solutii de economisire si investitii care sa ti se potriveasca si sa fie in conformitate cu informatiile prezentate mai sus, iti spunem ca Raiffeisen Bank ofera solutiile de investitii inteligente SmartInvest Now si SmartInvest Time . Acestea sunt solutii concepute de specialistii Raiffeisen Bank, ce presupun alocarea sumelor economisite in fonduri de investitii . In acest fel, poti investi foarte usor economiile tale, te bucuri de zero comisioane la subscriere si rascumparare si ai acces la banii tai in orice moment.Informatii despre distributia fondurilor de investitii administrate de S.A.I. Raiffeisen Asset Management se pot obtine pe site-ul www.raiffeisenfonduri.ro , prin intermediul serviciului Raiffeisen Direct (la numarul de telefon 0 800 802 02 02, apelabil gratuit din reteaua de telefonie fixa de luni pana vineri intre orele 08:00-22:00, iar sambata intre orele 9:00-17:30) sau in agentiile Raiffeisen Bank.FDI Raiffeisen Ron Plus, FDI Raiffeisen Confort si FDI Raiffeisen Benefit sunt inscrise in registrul public ASF cu numerele: CSC06FDIR/400058/27.08.2008, CSC06FDIR/400037/14.08.2007 si CSC06FDIR/400032/03.05.2006.. SAI RAIFFEISEN ASSET MANAGEMENT S.A. este inscris in registrul ASF cu nr PJ05SAIR/400019/08.02.2006, are sediul social in Bucuresti - Calea Floreasca nr 246 D, et 2, tel 021.306.1711.Depozitarul fondurilor este Raiffeisen Bank S.A. Valoarea comisioanelor curente (cheltuielile fondurilor, cu exceptia celor de tranzactionare) pentru cele trei fonduri este de 0.95%, 1.35%, respectiv 1.66%. Pentru informatii complete citeste prospectele de emisiune ale fondurilor si documentele privind informatiile cheie destinate investitorilor inainte de a investi, disponibile in limba romana pe www.raiffeisenfonduri.ro sau vino in agentiile Raiffeisen Bank.