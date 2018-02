ING Romania isi schimba modelul operational, migrand si mai mult spre zona digitala. Actualii angajati din sucursalele vizate vor beneficia de un program de reorientare in cariera

ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul operational. Amprenta teritoriala ING ramane aceeasi, compania avand in total 180 de sucursale la nivel national. "Pana la finalul acestui an vom reconfigura operatiunile bancare desfasurate in sucursale, folosind preponderent canale digitale - precum platformele de internet banking sau interfetele disponibile in sucursalele ING- si canale alternative", spune Michal Szczurek, CEO ING Romania.Modelul digital de banking reflecta comportamentul clientilor ING care deruleaza prin intermediul platformelor digitale peste 99% din serviciile tranzactionale de baza. Banca va transfera depunerea clasica de la ghiseu in reteaua sa de 600 de ATM-uri, ceea ce va permite clientilor sa faca depozite sau retrageri de numerar 24 de ore din 24. Clientii corporate pot beneficia de servicii de colectare a numerarului si instrumentelor de debit de la sediul companiei."Digitalizarea a adus schimbari majore in viata noastra si in business, dar provocarea nu este tehnologica, ci umana, in primul rand. Strategia digitala presupune reinventarea rolurilor pe care le-am creat in companie si suntem pregatiti sa facem toate eforturile pentru a retine si sustine echipa in perioada de tranzitie catre noua arhitectura organizationala", adauga CEO-ul ING Romania.ING va implementa un amplu si responsabil program de reorientare in cariera pentru colegii care in prezent efectueaza activitati operationale in sucursale. Programul include consiliere, indrumare vocationala, sesiuni de training si suport pe tot parcursul anului. Obiectivul ING este de a oferi oportunitati in cadrul companiei pentru cat mai multi dintre colegi si de a le creste sansele de integrare in noile roluri existente in cadrul organizatiei si in piata fortei de munca.ING Romania a lansat primele servicii automatizate si digitalizate in 2004, pionierand conceptul de Self￯Bank, si in 2006, odata cu lansarea platformei de internet banking, Home￯Bank. ING opereaza in cadrul unei retele de 180 de sucursale si asigura servicii bancare pentru 1,1 milioane de clienti activi persoane fizice, 12.000 de clienti din segmentul IMM-uri si 1000 de companii mari si multinationale.