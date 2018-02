Senatorul Catalin Zamfir, inlocuit de Florin Citu la conducerea Comisiei economice, industrii si servicii din Senat

Senatorul liberal a fost schimbat joi dimineata de la conducerea Comisiei economice, industrii şi servicii din Senat, inlocuitorul acestuia fiind liberalul Florin Citu, potrivit unor surse din Senat. Zamfir, care e si co-autor a catorva legi controversate, a deranjat prin luarile sale de pozitii populiste. In urma unei sedinte a liberalilor, s-a decis inlocuirea acestuia (cu 16 voturi si 8 impotriva) propunerea urmand sa fie validata joi dupa-amiaza in plen.Controversata a fost si legea privind darea in plata (mai ales in forma ei i nitiala) dar si cea privind conversia creditelor in franci elvetieni.Dandu-si seama ca este pe punctul de a fi inlocuit, Zamfir a scris miercuri pe pagina sa de Facebook: Ludovice, Ludovice...Nu te lași de metehnele care te-au "consacrat" în PNL...După ce, in mod rușinos, ai fugit de un răspuns când te-am întrebat care sunt actele de "deviaționism" pe care le-am comis în activitatea mea la Comisia Economică, ai inceput sa înroșești telefoanele sa le ceri colegilor din Senat să mă schimbe de la Comisie. Stiu. Te derajeaza tare că îmi văd de treabă acolo.Te deranjează și că deranjez interese. Te deranjează că apar cetățenii de abuzurile bancilor, IFN-urilor și ale recuperatorilor? Sau că cer cu obstinenta ca "băieții deștepți" sa plătească redevențele cuvenite Statului? Sigur insa, te-a deranjat că ți-am cerut public să te delimitezi de Mihail Neamțu, cunoscut pentru orientarile lui de extrema dreapta, care public a anunțat, postând un filmuleț pe Facebook , că se delimitează de Iohannis! Iar tu, Ludovic, in loc sa sanctionezi pozitia neconforma cu linia partidului, îl răsplătesti, punându-l sa-i instruiască pe tinerii liberali...Pe de altă parte, invoci ,in mod jalnic,când suni in disperare pentru Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup, "dorințele din Deal". Tu n-ai să înțelegi niciodată că PNL are mare nevoie de un președinte cu demnitate și puțintel curaj, măcar!"Reamintim ca l sedinta de duminica a PNL, in care s-a discutat despre strategia parlamentara a partidului si pozitionarea fata de investirea guvernului Dancila, au avut loc un momen tensionat generate de o luare de pozitie a deputatului liberal Daniel Zamfir. Potrivit surselor HotNews.ro, Daniel Zamfir, criticat pentru initiativele sale parlamentare controversate, ar fi incercat sa se victimizeze, cerandu-i liderului PNL sa spuna daca doreste sa-l excluda din partid.Ludovic Orban i-ar fi spus ca subiectul Zamfir nu figureaza pe ordinea de zi si ca ultimul sau proiect de lege care taie masiv din atributiile Curtii de Conturi (de pilda, nu institutia nu va mai putea verifica oportunitatea unei investitii realizate de o primarie, ci se va pronunta doar asupra legalitatii cheltuirii banilor) va trebui sa fie aprobat mai intai in forurile interne ale PNL. Potrivit surselor HotNews.ro, proiectele lui Zamfir nu se bucura de sustinere.