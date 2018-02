Viorel Catarama  duce Elvila pe bursa: Am decis listarea tehnica pentru a asigura o transparenta maxima si pentru a da posibilitatea actionarilor minoritari sa-si tranzactioneze activele intr-un cadru organizat

Actiunile Elvila SA, simbol bursier ELV, unul dintre cei mai importanti producatori de mobila din Romania, au intrat la tranzactionare joi, 1 februarie pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), in urma unei listari tehnice. Listarea tehnica este procesul prin care o companie intra la tranzactionare fara a fi necesara nicio oferta anterior listarii, ceea ce inseamna ca structura actionariatului societatii nu este afectata in niciun fel, iar compania decide sa beneficieze de avantajele de a fi o companie listata la bursa, precum vizibilitate suplimentara, credibilitate sau transparenta.„Am decis ca Elvila sa intre pe piata AeRO a BVB pentru o listare tehnica pentru a asigura o transparenta maxima a companiei, mai ales in contextul implicarii mele tot mai active in domeniul politic, si pentru a da posibilitatea actionarilor minoritari sa-si tranzactioneze activele intr-un cadru organizat si eficient. In viitor, in functie de evolutia pietei, nu excludem sa luam in calcul atat emisiunea de actiuni suplimentare cat si de obligatiuni,” a spus Viorel Catarama, Presedinte-Director General al Elvila si fondatorul companiei.„Prezenta unei noi companii antreprenoriale romanesti la bursa este un semnal puternic ca transparenta poate fi pretuita in bani pe piata de capital, locul unde valoarea afacerilor se poate maximiza. Continuarea proceselor de listare a companiilor pe bursa este esentiala pentru cresterea interesului investitorilor pentru piata de capital si, implicit, pentru majorarea nivelului de lichiditate,” a declarat Adrian Tanase, CEO al BVB.Listarea Elvila la BVB a fost intermediata de compania de brokeraj IFB Finwest. „Am avut argumente suficiente ca sa convingem actionarul majoritar de beneficiile prezentei companiei pe piata de capital. Ne bucuram ca am reusit sa aducem Elvila la BVB si ca am dat astfel startul listarilor pe bursa in 2018,” a spus Octavian Dragolea, directorul sucursalei din Bucuresti al IFB Finwest.Producatorul de mobila Elvila detine 25 de magazine la nivel national, din care 14 magazine proprii (in Alexandria, Bacau, Botosani, Beius, Brad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Focsani, Iasi, Oradea, Mizil, Ploiesti) si 11 magazine in sistem de franciza. Compania are trei fabrici, in Mizil si in Babeni (judetul Valcea) si in Beius (judetul Bihor), si peste 800 angajati. Elvila a incheiat anul trecut cu afaceri de 52,2 milioane lei si un profit net de aproape 1 milion de lei.