Numarul plecarilor turistilor romani in strainatate a crescut cu aproape 25% in 2017. Romania ramane insa o tara de tranzit pentru turistii straini

Plecarile romanilor in strainatate, inregistrate la punctele de frontiera, au fost in anul 2017 de aproape 20 de milioane, in crestere cu aproape 25% fata de 2016, 7 plecari din 10 fiind la volanul unei masini, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Potrivit statisticienilor, cu acelasi ritm de crestere au urcat si sosirile strainilor in Romania, acestea depasind 12,5 milioane. Atentie, asta nu inseamna ca anul trecut am avut 12,5 milioane de turisti straini, intrucat un turist poate fi inregistrat cu mai multe sosiri. Si spun asta uitandu-ma la datele INS, care precizeaza ca dintre statele UE ,cele mai multe sosiri s-au inregistrat din Bulgaria (24,7%), Ungaria (21,8%), acestia venind in vizite de sub o zi.Daca ne uitam peste numarul vizitatorilor straini care se cazeaza in hotelurile si motelurile noastre vom vedea ca Romania e mai degraba o tara de tranzit. Practic, doar 2.7 milioane de straini au fost inregistrati la receptiile turistice, mai arata datele INS.Majoritatea vizitatorilor straini provine din tari situate in Europa (89,5%). Din totalul sosirilor vizitatorilor straini in Romania, 53,2% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au inregistrat din Bulgaria (24,7%), Ungaria (21,8%), Italia (10,1%), Germania (9,1%), Polonia si Franta (fiecare cu cate 5,1%) si Regatul Unit (4,8%) .Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in anul 2017 au insumat 12,05 milioane, in crestere cu peste 10% fata de cele din anul 2016, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica.Din numarul total de sosiri, sosirile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in anul 2017 77,2%, in timp ce turistii straini au reprezentat 22,8% , ponderi similare cu cele din anul 2016.In ceea ce priveste sosirile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa (74,2% din total turisti straini), iar din acestia 85,7% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Innoptarile inregistrate in structurile de primire turistica in anul 2017 au insumat 26915,7 mii in crestere cu 6,5% fata de cele din anul 2016.Din numarul total de innoptari, innoptarile turistilor romani in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au reprezentat in anul 2017 80,4%, in timp ce innoptarile turistilor straini au reprezentat 19,6%. In ceea ce priveste innoptarile turistilor straini in structurile de primire turistica, cea mai mare pondere au detinut-o cei din Europa ( 72,9% din total turisti straini), iar din acestia 84,8% au fost din tarile apartinand Uniunii Europene.Durata medie a sederii in anul 2017 a fost de 2,3 zile la turistii romani si 1,9 zile la turistii straini.Indicele de utilizare neta a locurilor de cazare in anul 2017 a fost de 31,2% pe total structuri de cazare turistica, in crestere cu 0,4 puncte procentuale fata de anul 2016.Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare in anul 2017 s-au inregistrat la hoteluri (39,4%), vile turistice (25,9%), spatii de cazare pe nave (24,6%), bungalouri( 22,7%) si popasuri turistice (22,6%).Cele mai multe sosiri ale turistilor straini cazati in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare *) au provenit din Germania (324,4 mii), Israel (292,8 mii), Italia (241,4 mii), Franta (167,2 mii), S.U.A (157,2 mii).